Γ. Μαυρωτάς: «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι προϋποθέτει την ακεραιότητα των αγώνων»

O γγΑ και πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ ανέπτυξε τους μηχανισμούς με τους οποίους η Πλατφόρμα συμβάλλει στην προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών διοργανώσεων και χαρακτήρισε τον παράνομο στοιχηματισμό πυρήνα του προβλήματος, στην Ημερίδα του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τους τρόπους προστασίας των παικτών αλλά και τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, ανέπτυξε ο ΓΓ Αθλητισμού και Πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) Γιώργος Μαυρωτάς, στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο πλαίσιο του πάνελ, με θέμα «Αρχές & Εποπτεία: Προκλήσεις και Προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι» και με συνομιλητές τους επικεφαλής των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου κ.κ. Αντώνη Βαρθολομαίο και Παναγιώτη Τρισόκκα, το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ Καθηγητή Νομικής ΕΚΠΑ Γιώργο Γιαννόπουλο και την Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης και Ενημέρωσης του ΕΟΠΑΕ, Ευτυχία Γεωργοπούλου, ο κ. Μαυρωτάς ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «η ακεραιότητα των αγώνων συνδέεται άρρηκτα με το υπεύθυνο παιχνίδι, ή μάλλον το υπεύθυνο παιχνίδι προϋποθέτει την ακεραιότητα των αγώνων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσουμε τις απειλές από τον στοιχηματισμό στο χώρο του αθλητισμού».

Αναφερόμενος στους μηχανισμούς με τους οποίους η ΕΠΑΘΛΑ συμβάλλει στην προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών διοργανώσεων και κατ΄ επέκταση στην προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ο ΓΓ Αθλητισμού επισήμανε ότι: «Η Ελλάδα με την ΕΠΑΘΛΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διεθνώς για τη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων και αποτελεί βέλτιστη πρακτική, καθώς χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (κανονιστικό πλαίσιο, τεχνολογία, εκπαίδευση, συνεργασίες, δίκτυο)».

Όπως εξήγησε, «Το αθλητικό κίνημα δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τις απειλές και χρειάζεται εθνικός συντονισμός των αρμόδιων φορέων και διεθνής συνεργασία. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο, θέτει η Σύμβαση Macolin και η ΕΠΑΘΛΑ, που απορρέει από το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Χειραγώγηση των Αθλητικών Διοργανώσεων, αποτελεί το βασικότερο εργαλείο εφαρμογής της».

Παράλληλα ανέλυσε τι προβλέπει η Σύμβαση Macolin σχετικά με τον παράνομο και υπεύθυνο στοιχηματισμό, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α. «Το γεγονός ότι τα ποσοστά εθισμού στον στοιχηματισμό σε αθλητές είναι μεγαλύτερα από ότι στον γενικό πληθυσμό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μαυρωτάς, «ο στοιχηματικός εθισμός των αθλητών αποτελεί επίσης απειλή και για την ακεραιότητα των αγώνων λόγω της ευαλωτότητας των συγκεκριμένων αθλητών σε σχετικές προσεγγίσεις».

Ο κ. Μαυρωτάς ολοκλήρωσε την εισήγησή του τονίζοντας ότι «Ο παράνομος στοιχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος τόσο της χειραγώγησης αγώνων όσο και του στοιχηματικού εθισμού και βλάπτει το κράτος, τους παρόχους, τους πελάτες και τον αθλητισμό. Ο μόνος τρόπος να περιορισθεί είναι μία διυπηρεσιακή, ολιστική αντιμετώπιση»