Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε περαστικά στον Αχμέντ Τουμπά και ο Αλγερινός στόπερ ευχαρίστησε για τη στήριξη.

Ο Αχμέντ Τουμπά περνάει μία περιπέτεια με την υγεία του. Ο 27χρονος Αλγερινός αριστρεροπόδαρος στόπερ του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από πνευμονία και μάλιστα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Στο κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο Τουμπά με ανάρτησή του μέσα από δωμάτιο νοσοκομείου ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύσκολα και σημαντικά ματς και ο Τουμπά μοιάζει απίθανο να προλάβει το πρώτο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ εξαιρετικά δύσκολο είναι να προλάβει και το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.

Μένει να φανεί πως θα είναι η κατάστασή του τις προσεχείς μέρες κι αν θα προλάβει να είναι παρών στη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα sociam media ευχήθηκε περαστικά στον Τουμπά, ο οποίος έχει 31 συμμετοχές και 1 ασίστ έως τώρα και ο παίκτης ευχαρίστησε για τη στήριξη που λαμβάνει.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις θερμές σας ευχές. Η στήριξή σας σημαίνει πολλά για μένα. Θα επιστρέψω πιο δυνατός».