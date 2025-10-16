PIRAEUS 3X3: Street Βasketball στο ιστορικό Θεμιστόκλειο Στάδιο!

Το Θεμιστόκλειο Στάδιο φιλοξένησε στις 11 και 12 Οκτωβρίου το PIERAEUS 3X3. Αναλυτικά:

Το PIRAEUS 3X3 έκανε στάση το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου στο Θεμιστόκλειο Στάδιο, μετατρέποντας το ιστορικό αυτό σημείο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή μπάσκετ, δράσης και χαμόγελων.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό “Πειραιάς Plus” και τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά,, με τη χρηματοδότηση από την Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. “Αττική 2021–2027” (ΕΣΠΑ 2021–2027).

Τη διοργάνωση υποστήριξε το Γραϕείου Εθελοντισμού “Teams Up” και η εθελοντική ομάδα διάσωσης “Δέλτα Rescue Team”

Το Θεμιστόκλειο Στάδιο πλημμύρισε από κόσμο, αθλητές κάθε ηλικίας και ϕίλους του μπάσκετ που απόλαυσαν ένα ακόμα event υψηλών προδιαγραϕών σε ένα ολοκληρωμένο και ασϕαλές αγωνιστικό περιβάλλον.





Οι ομάδες έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, προσϕέροντας εντυπωσιακές αναμετρήσεις και δίνοντας το δικό τους στίγμα, είτε μέσα από τη συμμετοχή και το ομαδικό τους πνεύμα, είτε με τη στήριξη των συμπαικτών και αντιπάλων. Η αθλητική ατμόσϕαιρα και η ενέργεια που δημιουργήθηκε συνέβαλαν ώστε το PIRAEUS 3X3 να αϕήσει για ακόμη μία ϕορά το δικό του δυνατό αποτύπωμα στο μπασκετικό ημερολόγιο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, Νίκο Γέμελο για τη στήριξή τους, καθώς και στην Υπεύθυνη Αθλητικών Διοργανώσεων του Δήμου, Πωλίνα Πατέρου, για τον συντονισμό και τη συμβολή της στην άρτια οργάνωση και υλοποίηση του τουρνουά.

Η συμβολή όλων υπήρξε καθοριστική ώστε να πραγματοποιηθεί ένα ασϕαλές, σύγχρονο και άψογα οργανωμένο αθλητικό γεγονός, που προώθησε τις αξίες του αθλητισμού και της συμμετοχής.

Το παρών στη διοργάνωση, πέρα από τους αθλητές και τον κόσμο που κατέκλυσε το στάδιο, έδωσαν: η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αθηνά Γλύκα–Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δημήτρης Καρύδης και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού, Ελίνα Βερυκάκη.

Ιδιαίτερη νότα στη διοργάνωση έδωσε, για ακόμη μία ϕορά, η παρουσία και η δράση του «Τζάμπολ Αγάπης», που με την ϕιλανθρωπική του διάσταση προσέϕερε ένα βαθύτερο κοινωνικό μήνυμα, συνδέοντας το μπάσκετ με την προσϕορά και την ευαισθητοποίηση.

Ο Πειραιάς απέδειξε για ακόμη μία ϕορά ότι μπορεί να ϕιλοξενεί διοργανώσεις streetbasketball υψηλού επιπέδου, ενώ ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, με στόχο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και περισσότερες συμμετοχές.

Η επιτυχία του PIRAEUS 3X3 Basket Tournament 2025 αποδεικνύει ότι το μπάσκετ στους δρόμους και τις γειτονιές δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι — είναι τρόπος ζωής, συνεργασίας και δημιουργίας δεσμών μέσα από τον αθλητισμό.

Χορηγός Επικοινωνίας: Gazzetta



