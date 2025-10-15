Αμερική: Επίσημα ο Σπόλστρα στον πάγκο της Team USA
Ο Έρικ Σπόλστρα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Team USA, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2028, όντας πλέον διάδοχος του Στιβ Κερ.
Ο Σπόλστρα βρίσκεται στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ από το 2008 ως πρώτος προπονητής, έχοντας πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (2012, 2013). Πέρσι ήταν συνεργάτης του Κερ στην Team USA, η οποία έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πλέον παίρνει το χρίσμα για την τεχνική ηγεσία των Αμερικανών.
Έρικ Σπόλστρα: Ο κόουτς των Χιτ είναι ο νέος προπονητής της Team USA
Ο Σαμς Σαράνια πριν από μερικές ημέρες είχε αναφέρει την αλλαγή στον πάγκο των ΗΠΑ.
Η ανακοίνωση της team USA για τον Σπόλστρα
Erik Spoelstra 2028 🇺🇸🫡 pic.twitter.com/nmy1hGzYOR— USA Basketball (@usabasketball) October 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.