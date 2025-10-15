Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με τον Έρικ Σπόλστρα.

Ο Έρικ Σπόλστρα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Team USA, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2028, όντας πλέον διάδοχος του Στιβ Κερ.

Ο Σπόλστρα βρίσκεται στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ από το 2008 ως πρώτος προπονητής, έχοντας πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (2012, 2013). Πέρσι ήταν συνεργάτης του Κερ στην Team USA, η οποία έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πλέον παίρνει το χρίσμα για την τεχνική ηγεσία των Αμερικανών.

Έρικ Σπόλστρα: Ο κόουτς των Χιτ είναι ο νέος προπονητής της Team USA

Ο Σαμς Σαράνια πριν από μερικές ημέρες είχε αναφέρει την αλλαγή στον πάγκο των ΗΠΑ.