Έρικ Σπόλστρα: Ο κόουτς των Χιτ είναι ο νέος προπονητής της Team USA
Ο Στιβ Κερ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο της Team USA μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του, Έρικ Σπόλστρα, θα κοουτσάρει τους Αμερικανούς στο MundoBasket 2027 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες το 2028.
Ο Σπόλστρα βρίσκεται στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ από το 2008 ως πρώτος προπονητής, έχοντας πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (2012, 2013). Πέρσι ήταν συνεργάτης του Κερ στην Team USA, η οποία έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πλέον παίρνει το χρίσμα για την τεχνική ηγεσία των Αμερικανών.
