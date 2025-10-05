Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στη National League 1 μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για την πρώτη αγωνιστική στους τρεις ομίλους της National League 1. Με νίκη άρχισε ο Ιωνικός, το Παγκράτι, ο Μίλωνας και η ΑΕΝ Κηφισιάς. Αναλυτικά:

Τα αποτελέσματα:

1ος Όμιλος

Σάββατο 4/10

Αμύντας-Π. Φάληρο 79-69



ΟΦΗ-Πανελλήνιος 83-81

ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-Αναγέννηση 83-70

Μίλων-ΚΟ Χολαργού 76-83 (παρ.)

Ιωνικός Ν.-Ερμής Αργυρούπολης 93-68

Δάφνη Δ.-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 89-79

2ος Όμιλος

Σάββατο 4/10

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Ηλυσιακός 80-76

Εθνικός Λιβαδειάς-Έσπερος 69-65

Ιόνιος-ΝΟ Σαρωνίδας 94-73

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Απόλλων Π. 78-70

Έσπερος ΓΣ Λαμίας-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 60-85

Κυριακή 5/10



Παγκράτι-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-81

3ος Όμιλος

Σάββατο 4/10

Ελευθερούπολη-ΔΕΚΑ 60-68

Πανσερραϊκός-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 55-79

ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Γέφυρα 82-86

ΧΑΝΘ-Λεύκιππος Ξάνθης 70-47

Κομοτηνή-ΑΣ Πανόραμα 78-50

Ιωνικός Ιωνίας-Πιερικός Αρχέλαος 74-58

1ος Όμιλος

Αμύντας-Παλαιό Φάληρο 79-69

Διαιτητές: Ζιώγας-Ραπτογιάννης-Κουτίβης

Δεκάλεπτα: 16-16, 41-30, 60-45, 79-69

Αμύντας (Ζούπας-Κουκουνιάς): Μανοϊλοβις 17 (1), Ζούπας 2, Γκίκας 4, Ντουζίδης 10 (1), Στεργιάκης 4, Ιωάννου 14 (1), Κορκόντζελος 14, Δαμιανός 4, Ματζούρος 4, Ναυπλιώτης 6, (1), Χουστουλάκης.

Παλαιό Φάληρο (Σορώτος): Καρακώστας 2, Κοντούδης 2, Παπαδημητρίου 17, Τσορμπατζόγλου 11, Τζάιδας 21, Στάθης 2, Λάκοβ 10 (3), Καλογερίας 4

ΟΦΗ – Πανελλήνιος 83-81

Δεκάλεπτα: 29-30, 52-50, 67-63, 83-81

ΟΦΗ (Ράλλης – Πάλλης): Μποχωρίδης 9 (1), Titic 21 (3), Κασπίρης 13 (3), Σταμπουλής 16 (2), Μπάρδακας 12 (1), Σκάνδαλος 9 (1), Βασιλάκης 3 (1), Τραχανάς, Χατζηκυριακίδης, Πρωτογεράκης, Καμπάκας, Τζιώρας.

Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Χρήστου, Ράγκος 5 (1), Smithson 18 (2), Καλατζής 26, Μέξης 10, Μόσιαλος 3(1), Δρίτσας 11 (2), Μοίρας 2, Κωστόπουλος 6 (2), Κατιάκος

ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-ΑΣΑ Αναγέννηση 83-70

Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας-Οικονόμου-Ανδρεόπουλος

Δεκάλεπτα: 26-21, 46-38, 61-54, 83-70

ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια (Ιμπραημάκης): Μπαν 21 (3), Σεργιένκο 11 (1), Τζουγκαράξης 6, Φίλλιπας 8 (2), Καρυστινός 13 (1) Ολύμπιος 14 (4), Ντούσιας 2, Σαρρής, Φραγκούλης 3, Νικολάου 2, Φραντζέτης 3 (1), Κασιδάκης.

ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Σπυριδάκης 10 (2), Τόβαρ 10, Κατσούρι 16, Κουρέπης 23 Δ., Πετράκης 2, Ραζής 3, Μητρόπαπας 4, Στέβοβιτς, Κουρέπης Π. 2, Μηλαθιανάκης.

Μίλων-ΚΟ Χολαργού 76-83

Διαιτητές: Στρέμπας-Σκουλαρίκης-Ρώτας

Δεκάλεπτα: 20-25, 40-42, 53-59, 67-67 κ.αγ. 76-83 παρ.

Μίλων (Ζαβός): Αθανασούλας 9 (1), Σανδραμάνης 16 (2), Μπάρμπας 10, Μπρόσιτς 14 (1), Πετρίδης 19 (4), Γραμματικός 3 (1), Δουρουντούς 3, Γιούσι 2, Οικονομόπουλος, Αμπατζής.

ΚΟ Χολαργού (Θωμόπουλος): Χατζηνικόλας 6 (2), Ιωακειμίδης 14 (3), Λουκάς 16 (4), Δόξας 17, Αλεξιάδης 11 (1), Οικονόμου 11, Παπαγεωργόπουλος 3 (1), Ζαβιτσάνος 5, Βασιλαντωνάκης.

Ιωνικός Νίκαιας-Ερμής Αργυρούπολης 93-68

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Αλεξόπουλος Χρ.-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 23-16, 49-37, 76-52, 93-68

Ιωνικός Νίκαιας (Καραχάλιος): Ντακούλιας 21 (3), Βασιλόπουλος 10 (2), Χατζηκυριάκος 8 (1), Λεκάκης 19 (3), Παπαδόπουλος 12 (4), Μαυρομιχάλης 2, Τόλα 6, Βουγιούκας 15, Τσαλπαρός, Σταθόπουλος.

Ερμής Αργυρούπολης (Γκαναβίας): Γάργαλης 15 (1), Κυριακόπουλος 10 (2), Χάλαρης 14, Κυριλής 2, Τσακναρίδης 2, Δέδες 7, Μαργκολίν 10 (2), Σταύρου 3 (1), Παπαπέτρου 5 (1), Καλαμπόγιας, Βλάχος

Δάφνη Δαφνίου-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 89-79



Διαιτητές: Τσαχάκης-Πολάτογλου-Κονταξάκης



Δεκάλεπτα: 19-15, 42-34, 68-56, 89-79



Δάφνη Δαφνίου (Στρατικόπουλος-Πέτρουλας): Πολυτάρχου 33 (6), Χίνης 10 (2), Μαλούκος 7, Καράμπελας 3 (1), Μόρφος 8, Πάππος 1, Παπαδόπουλος 9 (1), Παπανικολάου 6, Καραθανάσης 6, Μανωλάτος 4, Μπήλιος 2, Χλιαουτάκης.



Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας (Ψυχογιόπουλος): Μαργέλης 11 (1), Χαρούνι 15 (1), Νάσσης 4, Ζαρμακούπης 9, Αμπατζάς 16 (2), Αϊβαζίδης 9 (2), Τουμαζάτος 11 (3), Κούσουλας, Χαρούνι Κ. 2, Ουκπεμπόρ 2, Έξαρχος, Πονηράκος



Η βαθμολογία



1) Ιωνικός Νικαίας 2 93-68 25

2) Φανάρια Νάξου 2 83-70 13

3) Δάφνη Δαφνίου 2 89-79 10

4) Αμύντας 2 79-69 10

5) Χολαργός 2 83-76 7

6) ΟΦΗ 2 83-81 2

7) Πανελλήνιος 1 81-83 -2

8)Μίλων 1 76-83 -7

9) ΑΜ Ελευσίνας 1 79-89 -10

10) Παλαιό Φάληρο 1 69-79 -10

11) Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 1 70-83 -13

12) Ερμής Αργυρούπολης 1 68-93 -25

13) Νήαρ Ηστ 0 0-0 0



*Η Νήαρ Ηστ έκανε το ρεπό της.



Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)



ΑΟ Π. Φαλήρου – ΑΟ Νήαρ Ηστ

Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Αμύντας

ΑΣΑ Αναγέννηση – ΟΦΗ

ΚΟ Χολαργού – ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια

Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης – ΑΟΝΣ Μίλων

Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας – ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας

2ος Όμιλος

ΑΕ Γλαύκου Έσπερος- Ηλυσιακός 80-76



Διαιτητές: Νάστος-Μπακετέα-Μπολάνο



Δεκάλεπτα: 19-23, 37-46, 62-61, 80-76



Εθνικός Λιβαδειάς – ΠΟΚ Έσπερος 69-65



Διαιτητές: Καλογερόπουλος-Ναστούλης-Ψύχας



Δεκάλεπτα: 23-14, 32-40, 47-53, 69-65



Εθνικός Λιβαδειάς (Μπάρτζος): Καρακατσάνης 15 (2), Ζαρκαδούλας 5 (1), Κυρίτσης 20, Γκάτζιας 6, Καλημέρης 8, Μολφέτας 11 (3), Αναστασόπουλος , Αμβράζης 2, Γαρμπής , Βουδούρης 2



ΠΟΚ Έσπερος (Χούμπαυλης): Αδαμόπουλος 3, Βεργίνης 19 (4), Γκεστ 10, Μωραΐτης 4, Κολιός 5 (1), Λαζαρής 16 (1), Κοψιάς 2, Κασιουμής 2, Γκιουλέας 4, Μαραθωνίτης



Ιόνιος Bevatron – ΝΟ Σαρωνίδας 94-73



Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Διόνας-Μιχέλης



Δεκάλεπτα:26-19, 49-33, 70-60, 94-73



Ιόνιος Bevatron (Μούτσιος): Φόστερ 20 (4), Τσιάβες 22 (4), Γεωργιάδης 16 (2), Στεμπάρης 10, Σπίνουλας 3 (1), Λάρσον 3, Σουκέρας 2, Στάνκοβιτς 6, Λάππας 7 (1), Ζερμπιώνης 2, Χονδρογιάννης 3 (1)



ΝΟ Σαρωνίδας (Γεωργαντάς): Παπαζήσης 29 (4), Κατωπόδης 5 (1), Οουαντίντζο 6 (1), Κοντούδης 11, Καππής 5, Μαράκης 6, Κοζοκάρου 7 (1), Παξινός 2, Δελίδης , Καρλής , Μόμτσος 2, Ευαγγελόπουλος



Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Απόλλων Πατρών 78-70



Διαιτητές: Καλογριάς-Ουσταμπασίδης-Αναστασόπουλος



Δεκάλεπτα: 15-20, 41-31, 60-53, 78-70



Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Ντελόνει 12 (2), Τουτζιαράκης 7 (1) , Παπαδιονυσίου 12, Τσουργιάννης 8, Πιουσκουλόγλου, Μοτσενίγος 8 (2), Μαστόρος 23 (3), Καραλευθέρης 1, Τσάβος 2, Ψημίτης 5, Δημητρίου.



Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης): Κίερ 9, Χειλάρης 8, Παπαφωτίου, Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης 7, Ζούμπος 12 (1), Κώττας 6, Παύλος 3 (1).

Έσπερος Λαμίας- ΑΕ Ν. Κηφισιάς 60-85



Διαιτητές: Καραμπιτσάκος-Διαμαντής-Χαϊνά



Δεκάλεπτα: 20-26, 29-45, 44-66, 60-85



Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Λάζιτς 8, Καμαρινός 14 (3), Γεωργοπαπαδάκος 17 (3), Μαλανδρής 3, (1) Μουρατίδης 3 (1), Νυδριώτης 1, Γκιγκαούρι 4, Γρούδος 1, Σαραντόπουλος 5 (1), Πανάγος , Μπόρσης 4, Αργύρης



ΑΕ Ν. Κηφισιάς (Μπλούχαρης): Χαϊκάλης 15 (1), Tvrdic 25 (3), Μαραγκουδάκης 13 (2), Ζηρός 5 (1), Γρύλλης 3, Παπανικολάου Σ. 5 (1), Μάντσιτς 5, Κόντος 10, Κάπρης 4, Σπανός



Η βαθμολογία



1) ΑΕΝ Κηφισιάς 2 85-60 25

2) Ιόνιος 2 94-73 21

3) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 2 78-70 8

4) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 2 80-76 4

5) Εθνικός Λιβαδειάς 2 69-65 4

6) Ηλυσιακός 1 76-80 -4

7) Έσπερος Καλλιθέας 1 65-69 -4

8)Απόλλων Πάτρας 1 70-78 -8

9) Σαρωνίδα 1 73-94 -21

10) Έσπερος Λαμίας 1 60-85 -25

11) Παγκράτι 0 0-0 0

12) Προμηθέας 2014 0 0-0 0

13) Πανελευσινιακός 0 0-0 0



*Παγκράτι και Προμηθέας Πάτρας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

**Ο Πανελευσινιακός έκανε το ρεπό του.



Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)



Ηλυσιακός – Πανελευσινιακός

ΝΟ Σαρωνίδας – Εθνικός Λιβαδειάς

Απόλλων Πατρών – ΑΟ Παγκρατίου

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Προμηθέας 2014 – Ιόνιος Bevatron



Ρεπό: Έσπερος Λαμίας

3ος Όμιλος

Πανσερραϊκός-ΚΑΟΧ 55-79



Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλης-Σμπρίνης



Δεκάλεπτα: 13-19, 25-37, 38-67, 55-79



Πανσερραϊκός (Κήρυκος-Μπουτάκογλου): Ντωνές 14(2), Τόμσον 12, Βατζήκας 8, Γεωργιάδης 2, Γκατζιούρας 5, Γιαλαμάς 8, Τσιροπούλης 3, Λαμπρόπουλος, Μπίλιος 1, Δημαλής, Κεμανετζής 2, Μελαδιανός.



ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 (Παναγιωτόπουλος-Γυμνόπουλος): Γιαννίκος 22, Μήνου 11(2), Ζωγράφος 9(2), Αργυρόπουλος 9(1), Γυμνόπουλος 5(1), Γκιουζελίδης 15, Κιατίπ 8(2), Μπρούκς, Καράμπελας, Μπαξεβάνογλου, Κωστάκης, Ζάγκας.



ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-ΜΓΣ Γέφυρας 82-86



Διαιτητές: Κασούμης-Κοντοστάθης-Αβραμίδου



Δεκάλεπτα: 25-23, 38-46, 53-72, 82-86



ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς (Πετρόπουλος): Τραπεζάνογλου 23, Φρύδας 13(3), Πεχλιβανίδης 19(5), Αλευράς 2, Σιόγκας 2, Κυριακού 9(1), Γιαννάτος 5(1), Πασχαλίδης 4, Δημητρόπουλος, Ιγγλέζος 3(1), Ασβεστόπουλος 2.



ΜΓΣ Γέφυρας (Βαχαρίδης-Δαδάλας): Μαλτέζος 22, Βλάσιος 9(1), Χρυσόπουλος 27(2), Ναούμης 5(1), Λαζάρου 13(2), Μούτσιος 3(1), Μαργαριτόπουλος, Μπαδιάς 2, Μανωλακίδης 1, Σόφιανιτς 2, Στράτος 2.



ΧΑΝΘ-Λεύκιππος Ξάνθης 70-47



Διαιτητές: Γιαννούλης-Παπαγερίδης-Παπαθανασίου



Δεκάλεπτα: 14-13, 30-28, 46-34, 70-47



ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος-Κομποδέτας): Ταζόπουλος 9, Ανδρέου 8, Ιωαννίδης 15(5), Αγκοτς 10(1), Μελαδιανός 10(2), Γκοτζαμανίδης 4, Ζιάκας 11(3), Παπαδόπουλος, Κοντογιάννης, Παπαηλιάκης, Καψαλος, Ανδρικάκης 3(1).



Λεύκιππος Ξάνθης (Ζαφειρούδης-Κούτρας): Μακαρατζής 9(1), Παλλάκης 3(1), Απαζίδης 5(1), Βρεττας 2, Κυφωνίδης 15(1), Μπουτσακτσή 4, Γιακουλας 3, Διαμαντής, Χριστοφορίδης 2, Ζαμπρας 2, Παναγιωτίδης 2.

ΓΑΣ Κομοτηνή-ΑΣ Πανόραμα 78-50



Διαιτητές: Νέδογλου-Ντούρας-Σαρακενίδης



Δεκάλεπτα: 21-9, 38-21, 65-42, 78-50



ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας-Δενδρινός): Δεληγεώργης, Γκρέι 14, Κάλτσος 2, Περρής 23(3), Χονδρόπουλος 11(3), Σκλήβας 9(1), Λυκογιάννης 6(2), Βλάσσης 6, Μαλαμίδης 2, Ζότος 5(1).



ΑΣ Πανόραμα (Λαζάρου): Μανθόπουλος 3, Μισαηλίδης 9(2), Χαλάτσης 6, Πυδαράκης 9(1), Περιστεράκης 2, Καλαμπάκας 4(1), Δάρατζης 6, Κωστίκας 5, Ρουκουνάκης 6, Σλιμ Λόρενς.



Ιωνικός Ιωνίας-Πιερικός Αρχέλαος 74-58



Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγεωργίου Κ.-Χατζηκώστας



Δεκάλεπτα: 21-14, 37-27, 57-45, 74-58



Ιωνικός Ιωνίας (Γουλτίδης): Κελεσίδης 6, Ελευθεριάδης 13, Παπασάβογλου 3(1), Γκιφόπουλος 13(3), Τσαχτσίρας 16(2), Σαχμπατιάν 4, Κουτουξίδης 6, Φόρογλου 11(1), Αχτσής 2.



Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου-Ξηρομερίτης): Παπαχρήστος 11(2), Τσέιμπερς 14(2), Ράπτης 9(1), Παπαδόπουλος 4(1), Λιόλιος 3(1), Καρυώτης 7, Δήμου 6(2), Κοντσές 4, Μποτζώρης

Η βαθμολογία



1) ΓΑΣ Κομοτηνή 2 78-50 28

2) ΚΑΟ Χαλκιδικής 2 79-55 24

3) ΧΑΝΘ 2 70-47 23

4) ΔΕΚΑ 2 68-50 18

5) Ιωνικός Ιωνίας 2 74-58 16

6) ΜΓΣ Γέφυρας 2 86-82 4

7) Αρετσού 1 82-86 -4

8)Πιερικός Αρχέλαος 1 58-74 -16

9) Ελευθερούπολη 1 50-68 -18

10) Λεύκιππος Ξάνθης 1 47-70 -23

11) Πανσερραϊκός 1 55-79 -24

12) ΑΣ Πανόραμα 1 50-78 -28

13) ΚΑΟ Δράμας 0 0-0 0



*Ο ΚΑΟ Δράμας έκανε το ρεπό του.



Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)



ΔΕΚΑ – ΚΑΟ Δράμας

ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 – ΓΣ Ελευθερούπολης

Λεύκιππος Ξάνθης – Αρετσού Καλαμαριάς

Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣ Κομοτηνής

ΜΓΣ Γέφυρας – Πανσερραϊκός

Πανόραμα – ΧΑΝΘ



Ρεπό: Ιωνικός Ιωνίας