National League 1: Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για την πρώτη αγωνιστική στους τρεις ομίλους της National League 1. Με νίκη άρχισε ο Ιωνικός, το Παγκράτι, ο Μίλωνας και η ΑΕΝ Κηφισιάς. Αναλυτικά:
Τα αποτελέσματα:
1ος Όμιλος
Σάββατο 4/10
Αμύντας-Π. Φάληρο 79-69
ΟΦΗ-Πανελλήνιος 83-81
ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-Αναγέννηση 83-70
Μίλων-ΚΟ Χολαργού 76-83 (παρ.)
Ιωνικός Ν.-Ερμής Αργυρούπολης 93-68
Δάφνη Δ.-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 89-79
2ος Όμιλος
Σάββατο 4/10
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Ηλυσιακός 80-76
Εθνικός Λιβαδειάς-Έσπερος 69-65
Ιόνιος-ΝΟ Σαρωνίδας 94-73
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Απόλλων Π. 78-70
Έσπερος ΓΣ Λαμίας-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 60-85
Κυριακή 5/10
Παγκράτι-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-81
3ος Όμιλος
Σάββατο 4/10
Ελευθερούπολη-ΔΕΚΑ 60-68
Πανσερραϊκός-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 55-79
ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-Γέφυρα 82-86
ΧΑΝΘ-Λεύκιππος Ξάνθης 70-47
Κομοτηνή-ΑΣ Πανόραμα 78-50
Ιωνικός Ιωνίας-Πιερικός Αρχέλαος 74-58
1ος Όμιλος
Αμύντας-Παλαιό Φάληρο 79-69
Διαιτητές: Ζιώγας-Ραπτογιάννης-Κουτίβης
Δεκάλεπτα: 16-16, 41-30, 60-45, 79-69
Αμύντας (Ζούπας-Κουκουνιάς): Μανοϊλοβις 17 (1), Ζούπας 2, Γκίκας 4, Ντουζίδης 10 (1), Στεργιάκης 4, Ιωάννου 14 (1), Κορκόντζελος 14, Δαμιανός 4, Ματζούρος 4, Ναυπλιώτης 6, (1), Χουστουλάκης.
Παλαιό Φάληρο (Σορώτος): Καρακώστας 2, Κοντούδης 2, Παπαδημητρίου 17, Τσορμπατζόγλου 11, Τζάιδας 21, Στάθης 2, Λάκοβ 10 (3), Καλογερίας 4
ΟΦΗ – Πανελλήνιος 83-81
Δεκάλεπτα: 29-30, 52-50, 67-63, 83-81
ΟΦΗ (Ράλλης – Πάλλης): Μποχωρίδης 9 (1), Titic 21 (3), Κασπίρης 13 (3), Σταμπουλής 16 (2), Μπάρδακας 12 (1), Σκάνδαλος 9 (1), Βασιλάκης 3 (1), Τραχανάς, Χατζηκυριακίδης, Πρωτογεράκης, Καμπάκας, Τζιώρας.
Πανελλήνιος (Μάντζαρης): Χρήστου, Ράγκος 5 (1), Smithson 18 (2), Καλατζής 26, Μέξης 10, Μόσιαλος 3(1), Δρίτσας 11 (2), Μοίρας 2, Κωστόπουλος 6 (2), Κατιάκος
ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια-ΑΣΑ Αναγέννηση 83-70
Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας-Οικονόμου-Ανδρεόπουλος
Δεκάλεπτα: 26-21, 46-38, 61-54, 83-70
ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια (Ιμπραημάκης): Μπαν 21 (3), Σεργιένκο 11 (1), Τζουγκαράξης 6, Φίλλιπας 8 (2), Καρυστινός 13 (1) Ολύμπιος 14 (4), Ντούσιας 2, Σαρρής, Φραγκούλης 3, Νικολάου 2, Φραντζέτης 3 (1), Κασιδάκης.
ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Σπυριδάκης 10 (2), Τόβαρ 10, Κατσούρι 16, Κουρέπης 23 Δ., Πετράκης 2, Ραζής 3, Μητρόπαπας 4, Στέβοβιτς, Κουρέπης Π. 2, Μηλαθιανάκης.
Μίλων-ΚΟ Χολαργού 76-83
Διαιτητές: Στρέμπας-Σκουλαρίκης-Ρώτας
Δεκάλεπτα: 20-25, 40-42, 53-59, 67-67 κ.αγ. 76-83 παρ.
Μίλων (Ζαβός): Αθανασούλας 9 (1), Σανδραμάνης 16 (2), Μπάρμπας 10, Μπρόσιτς 14 (1), Πετρίδης 19 (4), Γραμματικός 3 (1), Δουρουντούς 3, Γιούσι 2, Οικονομόπουλος, Αμπατζής.
ΚΟ Χολαργού (Θωμόπουλος): Χατζηνικόλας 6 (2), Ιωακειμίδης 14 (3), Λουκάς 16 (4), Δόξας 17, Αλεξιάδης 11 (1), Οικονόμου 11, Παπαγεωργόπουλος 3 (1), Ζαβιτσάνος 5, Βασιλαντωνάκης.
Ιωνικός Νίκαιας-Ερμής Αργυρούπολης 93-68
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Αλεξόπουλος Χρ.-Αλεξόπουλος Π.
Δεκάλεπτα: 23-16, 49-37, 76-52, 93-68
Ιωνικός Νίκαιας (Καραχάλιος): Ντακούλιας 21 (3), Βασιλόπουλος 10 (2), Χατζηκυριάκος 8 (1), Λεκάκης 19 (3), Παπαδόπουλος 12 (4), Μαυρομιχάλης 2, Τόλα 6, Βουγιούκας 15, Τσαλπαρός, Σταθόπουλος.
Ερμής Αργυρούπολης (Γκαναβίας): Γάργαλης 15 (1), Κυριακόπουλος 10 (2), Χάλαρης 14, Κυριλής 2, Τσακναρίδης 2, Δέδες 7, Μαργκολίν 10 (2), Σταύρου 3 (1), Παπαπέτρου 5 (1), Καλαμπόγιας, Βλάχος
Δάφνη Δαφνίου-Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 89-79
Διαιτητές: Τσαχάκης-Πολάτογλου-Κονταξάκης
Δεκάλεπτα: 19-15, 42-34, 68-56, 89-79
Δάφνη Δαφνίου (Στρατικόπουλος-Πέτρουλας): Πολυτάρχου 33 (6), Χίνης 10 (2), Μαλούκος 7, Καράμπελας 3 (1), Μόρφος 8, Πάππος 1, Παπαδόπουλος 9 (1), Παπανικολάου 6, Καραθανάσης 6, Μανωλάτος 4, Μπήλιος 2, Χλιαουτάκης.
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας (Ψυχογιόπουλος): Μαργέλης 11 (1), Χαρούνι 15 (1), Νάσσης 4, Ζαρμακούπης 9, Αμπατζάς 16 (2), Αϊβαζίδης 9 (2), Τουμαζάτος 11 (3), Κούσουλας, Χαρούνι Κ. 2, Ουκπεμπόρ 2, Έξαρχος, Πονηράκος
Η βαθμολογία
1) Ιωνικός Νικαίας 2 93-68 25
2) Φανάρια Νάξου 2 83-70 13
3) Δάφνη Δαφνίου 2 89-79 10
4) Αμύντας 2 79-69 10
5) Χολαργός 2 83-76 7
6) ΟΦΗ 2 83-81 2
7) Πανελλήνιος 1 81-83 -2
8)Μίλων 1 76-83 -7
9) ΑΜ Ελευσίνας 1 79-89 -10
10) Παλαιό Φάληρο 1 69-79 -10
11) Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 1 70-83 -13
12) Ερμής Αργυρούπολης 1 68-93 -25
13) Νήαρ Ηστ 0 0-0 0
*Η Νήαρ Ηστ έκανε το ρεπό της.
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)
ΑΟ Π. Φαλήρου – ΑΟ Νήαρ Ηστ
Πανελλήνιος ΓΣ – ΑΟ Αμύντας
ΑΣΑ Αναγέννηση – ΟΦΗ
ΚΟ Χολαργού – ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια
Ερμής ΑΟ Αργυρούπολης – ΑΟΝΣ Μίλων
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας – ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας
2ος Όμιλος
ΑΕ Γλαύκου Έσπερος- Ηλυσιακός 80-76
Διαιτητές: Νάστος-Μπακετέα-Μπολάνο
Δεκάλεπτα: 19-23, 37-46, 62-61, 80-76
Εθνικός Λιβαδειάς – ΠΟΚ Έσπερος 69-65
Διαιτητές: Καλογερόπουλος-Ναστούλης-Ψύχας
Δεκάλεπτα: 23-14, 32-40, 47-53, 69-65
Εθνικός Λιβαδειάς (Μπάρτζος): Καρακατσάνης 15 (2), Ζαρκαδούλας 5 (1), Κυρίτσης 20, Γκάτζιας 6, Καλημέρης 8, Μολφέτας 11 (3), Αναστασόπουλος , Αμβράζης 2, Γαρμπής , Βουδούρης 2
ΠΟΚ Έσπερος (Χούμπαυλης): Αδαμόπουλος 3, Βεργίνης 19 (4), Γκεστ 10, Μωραΐτης 4, Κολιός 5 (1), Λαζαρής 16 (1), Κοψιάς 2, Κασιουμής 2, Γκιουλέας 4, Μαραθωνίτης
Ιόνιος Bevatron – ΝΟ Σαρωνίδας 94-73
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Διόνας-Μιχέλης
Δεκάλεπτα:26-19, 49-33, 70-60, 94-73
Ιόνιος Bevatron (Μούτσιος): Φόστερ 20 (4), Τσιάβες 22 (4), Γεωργιάδης 16 (2), Στεμπάρης 10, Σπίνουλας 3 (1), Λάρσον 3, Σουκέρας 2, Στάνκοβιτς 6, Λάππας 7 (1), Ζερμπιώνης 2, Χονδρογιάννης 3 (1)
ΝΟ Σαρωνίδας (Γεωργαντάς): Παπαζήσης 29 (4), Κατωπόδης 5 (1), Οουαντίντζο 6 (1), Κοντούδης 11, Καππής 5, Μαράκης 6, Κοζοκάρου 7 (1), Παξινός 2, Δελίδης , Καρλής , Μόμτσος 2, Ευαγγελόπουλος
Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Απόλλων Πατρών 78-70
Διαιτητές: Καλογριάς-Ουσταμπασίδης-Αναστασόπουλος
Δεκάλεπτα: 15-20, 41-31, 60-53, 78-70
Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Ντελόνει 12 (2), Τουτζιαράκης 7 (1) , Παπαδιονυσίου 12, Τσουργιάννης 8, Πιουσκουλόγλου, Μοτσενίγος 8 (2), Μαστόρος 23 (3), Καραλευθέρης 1, Τσάβος 2, Ψημίτης 5, Δημητρίου.
Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης): Κίερ 9, Χειλάρης 8, Παπαφωτίου, Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης 7, Ζούμπος 12 (1), Κώττας 6, Παύλος 3 (1).
Έσπερος Λαμίας- ΑΕ Ν. Κηφισιάς 60-85
Διαιτητές: Καραμπιτσάκος-Διαμαντής-Χαϊνά
Δεκάλεπτα: 20-26, 29-45, 44-66, 60-85
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Λάζιτς 8, Καμαρινός 14 (3), Γεωργοπαπαδάκος 17 (3), Μαλανδρής 3, (1) Μουρατίδης 3 (1), Νυδριώτης 1, Γκιγκαούρι 4, Γρούδος 1, Σαραντόπουλος 5 (1), Πανάγος , Μπόρσης 4, Αργύρης
ΑΕ Ν. Κηφισιάς (Μπλούχαρης): Χαϊκάλης 15 (1), Tvrdic 25 (3), Μαραγκουδάκης 13 (2), Ζηρός 5 (1), Γρύλλης 3, Παπανικολάου Σ. 5 (1), Μάντσιτς 5, Κόντος 10, Κάπρης 4, Σπανός
Η βαθμολογία
1) ΑΕΝ Κηφισιάς 2 85-60 25
2) Ιόνιος 2 94-73 21
3) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 2 78-70 8
4) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 2 80-76 4
5) Εθνικός Λιβαδειάς 2 69-65 4
6) Ηλυσιακός 1 76-80 -4
7) Έσπερος Καλλιθέας 1 65-69 -4
8)Απόλλων Πάτρας 1 70-78 -8
9) Σαρωνίδα 1 73-94 -21
10) Έσπερος Λαμίας 1 60-85 -25
11) Παγκράτι 0 0-0 0
12) Προμηθέας 2014 0 0-0 0
13) Πανελευσινιακός 0 0-0 0
*Παγκράτι και Προμηθέας Πάτρας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
**Ο Πανελευσινιακός έκανε το ρεπό του.
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)
Ηλυσιακός – Πανελευσινιακός
ΝΟ Σαρωνίδας – Εθνικός Λιβαδειάς
Απόλλων Πατρών – ΑΟ Παγκρατίου
ΠΟΚ Έσπερος – ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
ΑΕ Ν. Κηφισιάς – Κρόνος Αγ. Δημητρίου
Προμηθέας 2014 – Ιόνιος Bevatron
Ρεπό: Έσπερος Λαμίας
3ος Όμιλος
Πανσερραϊκός-ΚΑΟΧ 55-79
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλης-Σμπρίνης
Δεκάλεπτα: 13-19, 25-37, 38-67, 55-79
Πανσερραϊκός (Κήρυκος-Μπουτάκογλου): Ντωνές 14(2), Τόμσον 12, Βατζήκας 8, Γεωργιάδης 2, Γκατζιούρας 5, Γιαλαμάς 8, Τσιροπούλης 3, Λαμπρόπουλος, Μπίλιος 1, Δημαλής, Κεμανετζής 2, Μελαδιανός.
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 (Παναγιωτόπουλος-Γυμνόπουλος): Γιαννίκος 22, Μήνου 11(2), Ζωγράφος 9(2), Αργυρόπουλος 9(1), Γυμνόπουλος 5(1), Γκιουζελίδης 15, Κιατίπ 8(2), Μπρούκς, Καράμπελας, Μπαξεβάνογλου, Κωστάκης, Ζάγκας.
ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς-ΜΓΣ Γέφυρας 82-86
Διαιτητές: Κασούμης-Κοντοστάθης-Αβραμίδου
Δεκάλεπτα: 25-23, 38-46, 53-72, 82-86
ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς (Πετρόπουλος): Τραπεζάνογλου 23, Φρύδας 13(3), Πεχλιβανίδης 19(5), Αλευράς 2, Σιόγκας 2, Κυριακού 9(1), Γιαννάτος 5(1), Πασχαλίδης 4, Δημητρόπουλος, Ιγγλέζος 3(1), Ασβεστόπουλος 2.
ΜΓΣ Γέφυρας (Βαχαρίδης-Δαδάλας): Μαλτέζος 22, Βλάσιος 9(1), Χρυσόπουλος 27(2), Ναούμης 5(1), Λαζάρου 13(2), Μούτσιος 3(1), Μαργαριτόπουλος, Μπαδιάς 2, Μανωλακίδης 1, Σόφιανιτς 2, Στράτος 2.
ΧΑΝΘ-Λεύκιππος Ξάνθης 70-47
Διαιτητές: Γιαννούλης-Παπαγερίδης-Παπαθανασίου
Δεκάλεπτα: 14-13, 30-28, 46-34, 70-47
ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος-Κομποδέτας): Ταζόπουλος 9, Ανδρέου 8, Ιωαννίδης 15(5), Αγκοτς 10(1), Μελαδιανός 10(2), Γκοτζαμανίδης 4, Ζιάκας 11(3), Παπαδόπουλος, Κοντογιάννης, Παπαηλιάκης, Καψαλος, Ανδρικάκης 3(1).
Λεύκιππος Ξάνθης (Ζαφειρούδης-Κούτρας): Μακαρατζής 9(1), Παλλάκης 3(1), Απαζίδης 5(1), Βρεττας 2, Κυφωνίδης 15(1), Μπουτσακτσή 4, Γιακουλας 3, Διαμαντής, Χριστοφορίδης 2, Ζαμπρας 2, Παναγιωτίδης 2.
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΑΣ Πανόραμα 78-50
Διαιτητές: Νέδογλου-Ντούρας-Σαρακενίδης
Δεκάλεπτα: 21-9, 38-21, 65-42, 78-50
ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας-Δενδρινός): Δεληγεώργης, Γκρέι 14, Κάλτσος 2, Περρής 23(3), Χονδρόπουλος 11(3), Σκλήβας 9(1), Λυκογιάννης 6(2), Βλάσσης 6, Μαλαμίδης 2, Ζότος 5(1).
ΑΣ Πανόραμα (Λαζάρου): Μανθόπουλος 3, Μισαηλίδης 9(2), Χαλάτσης 6, Πυδαράκης 9(1), Περιστεράκης 2, Καλαμπάκας 4(1), Δάρατζης 6, Κωστίκας 5, Ρουκουνάκης 6, Σλιμ Λόρενς.
Ιωνικός Ιωνίας-Πιερικός Αρχέλαος 74-58
Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγεωργίου Κ.-Χατζηκώστας
Δεκάλεπτα: 21-14, 37-27, 57-45, 74-58
Ιωνικός Ιωνίας (Γουλτίδης): Κελεσίδης 6, Ελευθεριάδης 13, Παπασάβογλου 3(1), Γκιφόπουλος 13(3), Τσαχτσίρας 16(2), Σαχμπατιάν 4, Κουτουξίδης 6, Φόρογλου 11(1), Αχτσής 2.
Πιερικός Αρχέλαος (Χατζηιωάννου-Ξηρομερίτης): Παπαχρήστος 11(2), Τσέιμπερς 14(2), Ράπτης 9(1), Παπαδόπουλος 4(1), Λιόλιος 3(1), Καρυώτης 7, Δήμου 6(2), Κοντσές 4, Μποτζώρης
Η βαθμολογία
1) ΓΑΣ Κομοτηνή 2 78-50 28
2) ΚΑΟ Χαλκιδικής 2 79-55 24
3) ΧΑΝΘ 2 70-47 23
4) ΔΕΚΑ 2 68-50 18
5) Ιωνικός Ιωνίας 2 74-58 16
6) ΜΓΣ Γέφυρας 2 86-82 4
7) Αρετσού 1 82-86 -4
8)Πιερικός Αρχέλαος 1 58-74 -16
9) Ελευθερούπολη 1 50-68 -18
10) Λεύκιππος Ξάνθης 1 47-70 -23
11) Πανσερραϊκός 1 55-79 -24
12) ΑΣ Πανόραμα 1 50-78 -28
13) ΚΑΟ Δράμας 0 0-0 0
*Ο ΚΑΟ Δράμας έκανε το ρεπό του.
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)
ΔΕΚΑ – ΚΑΟ Δράμας
ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 – ΓΣ Ελευθερούπολης
Λεύκιππος Ξάνθης – Αρετσού Καλαμαριάς
Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣ Κομοτηνής
ΜΓΣ Γέφυρας – Πανσερραϊκός
Πανόραμα – ΧΑΝΘ
Ρεπό: Ιωνικός Ιωνίας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.