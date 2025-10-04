Όγκρε - Ρίγα: Δύσκολα πριν την ΑΕΚ
Την Τρίτη 7 Οκτώβρη η Ρίγα θα κάνει πρεμιέρα για την φετινή σεζόν στο BCL, αφού θα υποδεχθεί στη Λετονία την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Η ομάδα από τη Λετονία δυσκολεύτηκε αρκετά για το εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.
Η Ρίγα τα... χρειάστηκε αλλά στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να καρδίσει την Όγκρε με 94-92. Από την πλευρά των νικητών ο Νοβίτσκι σταμάτησε στους 20 πόντους, ο Ντάιρις Μπέρτανς είχε 15, ενώ ο Τόρο έκανε double double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ. Πλέον οι νικητές είναι στο 2-0 στη βαθμολογία, έχοντας ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο εντός των τειχών και όντας στην κορυφή της κατάταξης.
Για τους ηττημένους ο Ντάβιντσον προσπάθησε πολύ με 27 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει την ομάδα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.