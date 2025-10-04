Η Ρίγα επικράτησε δύσκολα με 94-92 της Όγκρε, λίγες μέρες πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ για το BCL.

Την Τρίτη 7 Οκτώβρη η Ρίγα θα κάνει πρεμιέρα για την φετινή σεζόν στο BCL, αφού θα υποδεχθεί στη Λετονία την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Η ομάδα από τη Λετονία δυσκολεύτηκε αρκετά για το εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Η Ρίγα τα... χρειάστηκε αλλά στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να καρδίσει την Όγκρε με 94-92. Από την πλευρά των νικητών ο Νοβίτσκι σταμάτησε στους 20 πόντους, ο Ντάιρις Μπέρτανς είχε 15, ενώ ο Τόρο έκανε double double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ. Πλέον οι νικητές είναι στο 2-0 στη βαθμολογία, έχοντας ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο εντός των τειχών και όντας στην κορυφή της κατάταξης.

Για τους ηττημένους ο Ντάβιντσον προσπάθησε πολύ με 27 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει την ομάδα του.