Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Σερβίας, μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ανακοινώθηκε ως ο διάδοχος στον πάγκο της Σερβίας, με τριετές συμβόλαιο. Η Ομοσπονδία είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα σήμερα τη λύση της συνεργασίας με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς και στη συνέχεια επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό.

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε περάσει από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα τη σεζόν 2017-18, ενώ από το 2023 μέχρι σήμερα ήταν πρώτος προπονητής στην Μπεσίκτας. Θα αναλάβει τη Σερβία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία και τη Βοσνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει το κοινό ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κ. Ντούσαν Αλιμίγιεβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, διορίστηκε σήμερα επίσημα ως ο προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών της Σερβίας.

Το συμβόλαιο θα υπογραφεί για περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αλιμπιγιέβιτς θα αναλάβει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα επερχόμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ("παράθυρα" της FIBA), καθώς και διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ντούσαν Αλιμπιγιέβιτς είναι ο ηγέτης μιας νέας γενιάς νέων Σέρβων προπονητών, οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν επιβεβαιώσει την ποιότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ νέος προπονητής, ο Αλιμπιγιέβιτς έχει ήδη αξιοζήλευτη εμπειρία σε διοργανώσεις όπως το EuroCup και η EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Προπονητή της Χρονιάς στο EuroCup 2022. Ο Αλιμπιγιέβιτς αναγνωρίζεται ως ένα άτομο που διαθέτει την εμπειρία, την εξουσία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα φέρνει κάποια νέα ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που αναμένονται πάντα από την ανώτερη εθνική ομάδα της Σερβίας.

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην επαγγελματική δουλειά του Ντούσαν Αλιμπιγιέβιτς και πιστεύει ότι, με την υποστήριξη των φιλάθλων, θα επιτύχουν από κοινού τους στόχους που έχουν τεθεί ενώπιον της εθνικής μας ομάδας.

Το KSS θα ενημερώσει το κοινό εγκαίρως για όλα τα περαιτέρω βήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του προπονητικού επιτελείου και το σχέδιο προετοιμασίας.»

