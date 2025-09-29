Tο πρώτο Νovibet Top 10 μετά το καλοκαίρι είναι εδώ κι είναι...φωτιά!

Το καλοκαίρι τελείωσε, οι παραλίες άδειασαν κι η δράση στο παρκέ του Basketaki είναι και πάλι εδώ! Τι καλύτερο ζέσταμα, λοιπόν, από ένα Νovibet Τop 10 με φάσεις που θα μας κάνουν να ξεχάσουμε γρήγορα τις ξαπλώστρες!

To Βasketaki επέστρεψε στη δράση και το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Προσδεθείτε κι απολαύστε το Novibet TOP 10 με τις κορυφαίες φάσεις.

Στο νούμερο 10, ο Ν. Σφακιανάκης των Εφτάψυχων “τρυπάει” την αντίπαλη άμυνα με μια “laser” πάσα στον Δ. Κουνάβη, οπού αυτός τελείωσε εξαιρετικά τη φάση για το καλάθι και φάουλ!

Στο νούμερο 9, ο A. Ζερβόπουλος κι ο N. Κυπριανός ντύθηκαν Ζιοβάννι-Ριβάλντο, “έκρυψαν” την μπάλα, κι ο τελευταίος βρίσκει τον Α. Γαλάτη, που σαν άλλος… Καστίγιο σκόραρε για τις Μπουλντόζες!

Στο νούμερο 8, ο Σ. Ιορδάνογλου βρίσκει τον Θ. Βασιλόπουλο με μια Alley-Oop πάσα, συνδυάζοντας θέαμα κι ουσία για τους Thunderdogs!

Στο νούμερο 7, τα Gran Camaria κι ο Α. Αντωνόπουλος, ο οποίος βρίσκει τον Δ. Γκατζιώρα με μια φανταστική ασίστ πίσω από την πλάτη!

Στο νούμερο 6, ο Γ. Ροζής της Hood, ο οποίος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα! Καρφώνει την μπάλα στον αιφνιδιασμό, σε μια φάση που κάτι μάς λέει πως θα δούμε πολλές φορές φέτος!

Στο νούμερο 5, ο Κ. Κοροπούλης της Pressof βάζει ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό με το ένα πόδι, κερδίζοντας μάλιστα και το φαόυλ σ΄ένα από τα γνώστα του solo!

Στο νούμερο 4, ο Θ. Νίκου σίγουρα θα έκανε περήφανο τον Luka Doncic, καθώς μια προσποίηση ήταν αρκετή για να πάνε...βόλτα τρεις αντίπαλοι ταυτόχρονα κι αυτός να βρει ελεύθερο τον Ν. Αχή για το εύστοχο πέναλτι- τρίποντο των Γκουρούδων!

Στο νούμερο 3, ο Ε. Καλτσάκας αφήνει “άγαλμα” ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα με μια πάσα πίσω από το κεφάλι στον Χ. Κούγια, που έκοψε υπέροχα και σκόραρε με το ανάποδο layup για τον Optimus Priamus!

Στο νούμερο 2, ο Κ. Μουλαρογιάννης της Drunk Team, σαν άλλος Μίλος Τεόντοσιτς, βρίσκει με μια ασύλληπτη πάσα πίσω από την πλάτη τον Γ. Παούρη σ΄ένα pick n roll που μας άφησε άφωνους!

Στην κορυφή του πρώτου φετινού Νovibet Top 10, ο Σ. Μπάμπαλης δεν καταλαβαίνει ούτε από πίεση αντιπάλου, ούτε κι από πίεση χρόνου και με το ματς στην κόψη του ξυραφιού ευστοχεί σε step back τρίποντο από τα 9 μέτρα, κλειδώνοντας την νίκη των Bonobo BC!