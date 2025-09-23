Πρώην παίκτες ελληνικών ομάδων ξεχώρισαν στο FIBA Intercontinental Cup 2025, μεταφέροντας στο παρκέ την εμπειρία και την ποιότητά τους, ενώ η Ουνικάχα Μάλαγα πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της.

Το FIBA Intercontinental Cup 2025 ολοκληρώθηκε και στο επίκεντρο βρέθηκε η Μάλαγα, η οποία κατάφερε να κατακτήσει το back-to-back τίτλο της, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της σε διεθνές επίπεδο. Η πορεία της Μάλαγα δεν ήταν απλώς θέμα ταλέντου, αλλά και εμπειρίας, ενώ ενδιαφέρον προκαλούν και οι συμμετέχοντες παίκτες. Μπασκετμπολίστες με... ελληνικό παρελθόν που ξεχώρισαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Ξεκινώντας από την τροπαιούχο, ο Τάιλερ Καλινόσκι, που έπαιξε στον Απόλλωνα Πατρών τη σεζόν 2016–2017, ήταν ένας από αυτούς. Στην Μάλαγα, δεν ήταν απλά scorer, καθώς με 15.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά παιχνίδι, άνοιγε χώρους για τους συμπαίκτες του, έτρεχε κάθε αντεπίθεση και βοήθησε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου όντας μάλιστα και ο MVP.

Ο Τζέιμς Γουέμπ, με θητεία στη Λάρισα το 2020–2021, έβαλε κι εκείνος το λιθαράκι του, με 8.7 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, ο Πολωνός σέντερ Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, πρώην του Παναθηναϊκού 2023–2024, με 6.3 πόντους και 3.3 ριμπάουντ, ήταν η σταθερά κάτω από τη ρακέρα, ενώ ο Ξαβιέ Καστανιέδα, με εμπειρία από το Λαύριο, πρόσθεσε τα δικά του highlight, με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο Κέντρικ Πέρι, επίσης πρώην του Παναθηναϊκού (2021–2022), έδωσε το στίγμα του με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ ανά παιχνίδι, Από την άλλη, ο Τσέισον Ραντλ με θητεία στην ΑΕΚ (2023–2024) ηγήθηκε της ομάδας του NBA G-League United, με 16 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.

📺 @unicajaCB defeat NBA G League United in the Final on Sunday, repeating their success from 2024!#IntercontinentalCup pic.twitter.com/NB1J8Zt61V — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 21, 2025

Στη Φλαμένγκο, οι Μαρκίθ Κούμινγκς και Έρικ Μπάκνερ, πρώην του Πανιωνίου και του Άρη αντίστοιχα, έδωσαν λύσεις όταν η μπάλα έκαιγε, με 12 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ο πρώτος και 3 πόντους και 3 ριμπάουντ ο δεύτερος. Ο Γκάβιν Έντουαρντς, πρώην του Περιστερίου, έδωσε πόντους και ενέργεια στον πάγκο της Utsunomiya Brex με 6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόμπερτ Γούνταρντ, πρώην του Αμαρουσιού, είχε πιο φειδωλή παρουσία με 1 πόντο και 1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Το κοινό στοιχείο σε όλους αυτούς τους παίκτες ήταν η εμπειρία από το ελληνικό μπάσκετ. Το πέρασμά τους από ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Πανιώνιος, ο Άρης, η Λάρισα, ο Απόλλων Πατρών, το Λαύριο και το Περιστέρι τους έφερε τώρα μπροστά σε μία κορυφαία παγκόσμια συνάντηση.