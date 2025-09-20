Μάλαγα και Φλαμένγκο συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Οι Illawarra Hawks πίστευαν ότι έχουν αγκαλιάσει τη νίκη στο ματς του Διηπειρωτικού, έχοντας προηγηθεί με τρεις πόντους στο τελευταίο λεπτό της τέταρτης περιόδου, αλλά ο Μπόρχες της Φλαμένγκο ισοφάρισε με τρίποντο και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί η Φλαμένγκο επικράτησε με 84-82 και πήρε την πρώτη της νίκη.

Ο Μπόρχες ήταν ο παίκτης του αγώνα, με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στο τελευταίο παιχνίδι του Β’ ομίλου, οι Hawks θα αντιμετωπίσουν την NBA G League United. Η νίκη στέλνει τους G Leaguers στον τελικό, όπως και οποιαδήποτε ήττα με έναν πόντο. Η Illawarra θα περάσει στον τελικό με νίκη με τρεις ή περισσότερους πόντους, ενώ μια νίκη με δύο πόντους από την Illawarra θα σήμαινε ότι ολόκληρος ο όμιλος θα ισοβαθμούσε στο 1-1 και διαφορά πόντων 0. Σε αυτή την περίπτωση.στον τελικό θα περάσει η ομάδα με τους περισσότερους πόντους στην επίθεση

Ασταμάτητη Μάλαγα

Η Μάλαγα έστησε πάρτι κόντρα στην Mπρεξ και επικράτησε με 97-68. Με αυτή τη νίκη η Ουνικάχα που πήρε το BCL στη SUNEL Arena, έχει ρεκόρ 2-0 και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στον τελευταίο αγώνα του ομίλου μεταξύ της Μπρεξ και της Αλαχλί.

Ο Καλινόσκι τελείωσε με 19 πόντους και 5/6 τρίποντα, σουτάροντας με 9/10 τρίποντα στη διοργάνωση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ίδια διοργάνωση, είχε 10/18 σε τρία παιχνίδια στο ίδιο γήπεδο. Ο Μπαρέιρο τελείωσε με 13 πόντους για τους νικητές που και φέτος είναι το μεγάλο φαβορί για την κούπα.

Για τους ηττημένους στους 21 πόντους σταμάτησε ο Ντι Τζέι Νιούμπιλ, που έγραψε και 8 ριμπάουντ με 8 ασίστ.