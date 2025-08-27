Oι ΗΠΑ επικράτησαν με 90-78 της Βραζιλίας και πέρασαν στους 8 του Americup.

Δεν είχε πρόβλημα η ομάδα των ΗΠΑ να νικήσει τη Βραζιλία με 90-78 και να περάσει στα προημιτελικά του Americup. Οι Αμερικανοί είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Σμαρτ με 22 πόντους, ενώ ο Ράμσεϊ πρόσθεσε 15.

Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού που ήταν καλός στα προηγούμενα ματς, σε αυτό έμεινε στα χαμηλά με 2 πόντους με 1/5 δίποντα και 0/2 τρίποντα, ενώ είχε και 3 ασίστ με 3 ριμπάουντ. Ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου τελείωσε με 7 πόντους, ενώ 9 είχε ο Όγκαστ. Στον αντίποδα ο Καμπόκλο είχε 21 πόντους και οι Γιάγκο Ντος Σάντος και Ντεοντάτο μέτρησαν από 14. Οι Αμερικανοί θα παίξουν με την Ουρουγουάη στα προημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-46, 64-67, 90-78

Τα προημιτελικά

Δομινικανή Δημοκρατία - Βραζιλία

ΗΠΑ - Ουρουγουάη

Πουέρτο Ρίκο - Αργεντινή

Καναδάς - Κολομβία