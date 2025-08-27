ΗΠΑ - Βραζιλία 90-78: Άνετη πρόκριση στους «8» του Αmericup, στα... ρηχά ο Γκραντ (vid)
Δεν είχε πρόβλημα η ομάδα των ΗΠΑ να νικήσει τη Βραζιλία με 90-78 και να περάσει στα προημιτελικά του Americup. Οι Αμερικανοί είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Σμαρτ με 22 πόντους, ενώ ο Ράμσεϊ πρόσθεσε 15.
Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού που ήταν καλός στα προηγούμενα ματς, σε αυτό έμεινε στα χαμηλά με 2 πόντους με 1/5 δίποντα και 0/2 τρίποντα, ενώ είχε και 3 ασίστ με 3 ριμπάουντ. Ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου τελείωσε με 7 πόντους, ενώ 9 είχε ο Όγκαστ. Στον αντίποδα ο Καμπόκλο είχε 21 πόντους και οι Γιάγκο Ντος Σάντος και Ντεοντάτο μέτρησαν από 14. Οι Αμερικανοί θα παίξουν με την Ουρουγουάη στα προημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-46, 64-67, 90-78
Δείτε ΕπίσηςEurobasket: Πόσο καλά τα ξέρεις; (quiz)
Τα προημιτελικά
Δομινικανή Δημοκρατία - Βραζιλία
ΗΠΑ - Ουρουγουάη
Πουέρτο Ρίκο - Αργεντινή
Καναδάς - Κολομβία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.