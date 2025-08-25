Ο Δημήτρης Αγραβάνης θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στην Κίνα καθώς συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Χέφεϊ

Κάτοικος Κίνας θα παραμείνει ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χέφεϊ και δη στο πρωτάθλημα του NBL.

Μάλιστα κατάφερε να οδηγήσει φέτος την ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της στα playoffs της λίγκας, όντας από τους πρώτους σκόρερ.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί σε 14 ματς τη φετινή σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 18.1 πόντους με 63% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 81% στις βολές, ενώ «γεμίζει» την στατιστική του με 6.4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα ανά 23 λεπτά συμμετοχής.