Δημήτρης Αγραβάνης: Συνεχίζει στην Κίνα, ανανεώνει στην Χέφεϊ
Κάτοικος Κίνας θα παραμείνει ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χέφεϊ και δη στο πρωτάθλημα του NBL.
Μάλιστα κατάφερε να οδηγήσει φέτος την ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της στα playoffs της λίγκας, όντας από τους πρώτους σκόρερ.
Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί σε 14 ματς τη φετινή σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 18.1 πόντους με 63% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 81% στις βολές, ενώ «γεμίζει» την στατιστική του με 6.4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα ανά 23 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.