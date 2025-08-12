Κύπελλο Γυναικών Α2: Το πρόγραμμα της Α' φάσης
Η ΕΟΚ γνωστοποίησε το πρόγαμμα για την πρώτη αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στην Α2 κατηγορία.
Με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στην Α2 κατηγορία, θα ανοίξει στις 14 Σεπτεμβρίου η αυλαία της διοργάνωσης της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η Α’ Φάση στην Α1 Γυναικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
@Photo credits: eurokinissi
