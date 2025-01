Οι Τζα Μοράντ δεν... τρόμαξε από την παρουσία του Βίκτορ Γουεμπανιάμα και έκανε ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Γάλλο το οποίο όμως τελικά δεν μέτρησε.

Τι και αν στις αρχές του Δεκεμβρίου ο Τζα Μοράντ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα καρφώσει ξανά ώστε να αποφύγει τους τραυματισμούς. Γρήγορα ο ίδιος είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό του ενώ κόντρα στους Σπερς έβαλε ένα από τα κορυφαία καλάθια της χρονιάς το οποίο όμως δεν θα μετρήσει!

Οι Μέμφις Γκρίζλις πέρασαν νικηφόρα από το Σαν Αντόνιο έχοντας επικρατήσει με 129-115, με τον Μοράντ να βρίσκεται σε τρομερή βραδιά. Ενδεικτικό είναι το poster κάρφωμα το οποίο έκανε πάνω στην άμυνα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, καλάθι όμως το οποίο τελικά οι διαιτητές δεν μέτρησαν αφού είχαν σταματήσει νωρίτερα τη φάση.

Αυτό το σφύριγμα ωστόσο δεν σταμάτησε τον γκαρντ ύψους 1,88 μ. να καρφώσει πάνω στον Γάλλο σέντερ που ξεπερνάει τα 2,20 μέτρα σε ύψος, προσφέροντας έτσι ένα από τα καλύτερα καλάθια τα οποία δεν έχουν μετρήσει.

JA POSTER ON WEMBY 🤯🤯🤯



but did not count... pic.twitter.com/5w2zdkJjLp