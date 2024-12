Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι για δεύτερη χρονιά υποψήφιος ώστε να μπει στο Hall Of Fame του Naismith Basketball.

Όπως και το 2024 έτσι και το 2025, ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρίσκεται στη λίστα των αρχικών υποψηφίων ώστε να πάρει τη θέση του στο Hall Of Fame του Naismith Basketball. Μάλιστα, μαζί του στη λίστα των διεθνών υποψηφίων είναι μεταξύ άλλων ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Ετόρε Μεσίνα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ντέιβιντ Μπλατ και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα.

Επίσης μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται επίσης η εθνική ομάδα των ΗΠΑ του 2008 ο Κάρμελο Άντονι, ο Ντουάιτ Χάουαρντ και ο νυν προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντοκ Ρίβερς.

Naismith Basketball Hall of Fame announces eligible candidates for the Class of 2025.



