Γκαρντ από το Μπαχρέιν... ντύθηκε Ομπστ: Η ραψωδία των 11 τριπόντων του Αχμέντ Χάτζι

Ο Αχμέντ Χάτζι... ζήλεψε τον Αντρέας Ομπστ και σκόραρε 11 τρίποντα στη νίκη του Μπαχρέιν επί της Συρίας για τα προκριματικά του Asia Cup 2025.

Μία ημέρα μετά τον Αντρέας Ομπστ και τα... όργια που έκανε από το τρίποντο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ήρθε ο Αχμέντ Χάτζι. Ο γκαρντ από το Μπαχρέιν σκόραρε 35 πόντους στο παιχνίδι με τη Συρία, στο πλαίσιο των «παραθύρων» του Asia Cup 2025.

Αλλά αυτοί οι 35 πόντοι του ήρθαν με 11 εύστοχα τρίποντα, όσα δηλαδή και ο Γερμανός. Στο τελικό 76-71 του Μπαχρέιν επί της Συρίας, ο Χάτζι μέτρησε 35 πόντους με 11/13 τρίποντα σε περίπου 37 λεπτά, έχοντας μάλιστα χάσει μονάχα τα τελευταία δύο.

Μάλιστα ο ίδιος είχε τα 11 από τα 14 τρίποντα στα οποία ευστόχησε η ομάδα του, που μέτρησε 14/28.

