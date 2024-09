Ο Τάκο Φολ βρήκε τον νέο σταθμό στην καριέρα του, έχοντας συμφωνήσει με τους New Zealand Breakers.

Ο γιγαντόσωμος Τάκο Φολ, του οποίου το ύψος φτάνει τα 2,29 μέτρα, θα συνεχίσει την καριέρα του σε μία ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Οι New Zealand Breakers ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου σέντερ, με την ομάδα μάλιστα μέσα στο επόμενο διάστημα να πραγματοποιεί περιοδεία στις ΗΠΑ και θα βρεθεί αντιμέτωπη με ομάδες από το NBA. Πιο συγκεκριμένα θα παίξει κόντρα στους Γιούτα Τζαζ (4/10), τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (7/10) και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (10/10).

Ο Φολ στο παρελθόν έχει περάσει από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Καβαλίερς, έμεινε για ένα διάστημα στην Κίνα ενώ τελευταία του ομάδα ήταν οι Πιράτας ντε Κεμπραντίγιας από το Πουέρτο Ρίκο.

Reinforcements incoming 😤



We have signed 7'6" centre Tacko Fall for next month's US tour 👊



The Breakers depart for the States in early October, with Fall joining the team immediately in Utah in preperation for these fixtures



More at our website#UNBREAKABLE pic.twitter.com/fovcHMcow5