Ο Τσέντι Όσμαν υποσχέθηκε πως θα μάθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται τις κινήσεις των πανηγυρισμών. Απλώς ζήτησε λίγο χρόνο!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας ήταν κυρίαρχοι στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου και επικράτησαν με σχετική ευκολία (86-69) στην πρεμιέρα του «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Μετά τον Γιούρτσεβεν φαίνεται πως έμεινε έκπληκτος από το... πάρτι των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR και ο συμπατριώτης του Τσέντι Όσμαν. Το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», μετά το γνωστό τελετουργικό των πανηγυρισμών με τους φιλάθλους, φαίνεται πως ζήτησε λίγο χρόνο για να μάθει τον πανηγυρισμό και να μπει στο... κλίμα.

Χαρακτηριστικά ο Τσέντι Όσμαν έγραψε: «Όμορφη ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη. Θα μάθω αυτόν τον πανηγυρισμό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Δώστε μου λίγο χρόνο»

Beatiful atmosphere. Thanks for all your support and I will learn the hand movement ASAP give me some time. 😉 #TheFirstCedi https://t.co/rXHe0i4xwO