Ο ΠΑΟΚ έστειλε το μήνυμά του στον Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς για την ένταξή του στο Hall Of Fame της FIBA.

Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς ήταν ένας από τους παίκτες οι οποίοι ανήκουν στην τάξη του 2024 όσον αφορά το Hall Of Fame της FIBA, μαζί με τους Ρέτζι Μίλερ, Ρομέιν Σάτο, Κερκ Πένι, Ντάνι Πίτερσον, Μιάο Λίτζι, Ντάνιρα Νάκιτς-Μπίλιτς.

Ο ΠΑΟΚ με δημοσίευσή του έστειλε το δικό του μήνυμα στον άλλοτε παίκτη του «δικεφάλου» αναφέροντας ότι ήταν απόλυτα δίκαιο να συμβεί ενώ παράλληλα τον χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών.

«Ένας από τους κορυφαίους σουτέρ. Πρωταθλητής NBA, πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης επίσης. Ένας θρύλος του ΠΑΟΚ και από σήμερα, επίσημο μέλος της Hall Of Fame της FIBA.

Το άξιζες Πέτζα! Συγχαρητήρια»

One of the best shooters ever!

An NBA champion, a world & European champion as well!

A #PAOK 🤍🖤 legend and from today on, officially @FIBA hall of famer.

Well deserved Peja! Congrats 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/MngnwbMR3d