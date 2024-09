Κάιλ Γκάι: «Να μάθουμε να αγαπάμε τις ομάδες μας όπως οι Έλληνες»

Ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του ως παίκτης και να επιστρέψει στη Βιρτζίνια σε πόστο του βοηθού προπονητή, με τον Αμερικανό πρώην γκαρντ να θυμάται το «ένθερμο» Ελληνικό κοινό

Ο Κάιλ Γκάι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Wahoo Cental Podcast έθιξε πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ήταν η αγάπη του για το Ελληνικό κοινό και τον σεβασμό που τρέφει για το πόσο οι Έλληνες αγαπούν τις ομάδες τους. Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ ολοκλήρωσε τη καριέρα του στα 26 του χρόνια και πλέον έχει επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο της Virginia όπου διέπρεψε ως παίκτης και κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα το 2019, με την ιδιότητα του βοηθού προπονητή.

Στο σύντομο πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό, ο Γκάι είχε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους σε 14 αγώνες, ενώ εκτελούσε με 30% από τη γραμμή του τριπόντου.

«Είχαμε μόλις νικήσει τον μεγάλο μας αντίπαλο στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό και στην επιστροφή μάς περίμεναν χιλιάδες φίλαθλοι. Είχαν καπνογόνα, σημαίες, πανηγύριζαν μας περίμεναν γήπεδο μας.

Μακάρι να μπορούσαμε να διδαχτούμε από αυτό το πάθος και να αγαπάμε τις ομάδες μας όπως τις αγαπούν οι Έλληνες. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες στιγμές που ξεπερνούν τα όρια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το πάθος τους όμως, είναι δεδομένο.

Αναφορικά με την απόσυρση του από το μπάσκετ

«Έπαιζα στην Τενερίφη, ένα όμορφο νησί, με ωραίους ανθρώπους. Όμως μου έλειπε το σπίτι μου. Κάπου τον Μάρτιο είπα, ως εδώ. Από τότε που το πήρα απόφαση όμως, άρχισα να παίζω το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα μου!».

One of the stars of the UVA team that won the NCAA men's basketball title in 2019, Kyle Guy is back on Grounds, this time as a member of head coach Tony Bennett's staff.



