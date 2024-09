Ο Παναθηναϊκός μία μέρα σαν σήμερα το 1996 (12/9) κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του διηπειρωτικού κυπέλλου και η «πράσινη» ΚΑΕ θυμάται εκείνες τις ημέρες.

Είχαν περάσει 5 περίπου μήνες αφότου ο Παναθηναϊκός το 1996 μπόρεσε να κατακτήσει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο, όταν το «τριφύλλι» κατάφερε να γράψει μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του.

Σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια οι «πράσινοι» επικράτησαν με 101-76 και κατέκτησαν το διηπειρωτικό κύπελλο κόντρα στην Ολίμπια Βενάδο Τουέρτο από την Αργεντινή. Ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε εκείνες τις ημέρες και με αφορμή την επέτειο από εκείνη τη μεγάλη ημέρα δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τους συγκεκριμένους αγώνες.

Περίπου πέντε μήνες μετά τη κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού στο Παρίσι, ο «Σύλλογος Μεγάλος» , κατάφερε να σηκώσει και το διηπειρωτικό κύπελλο και ο Σύλλογος δεν λησμονεί τη στιγμή.

Οι «πράσινοι»κατάφεραν να πάρουν τη συγκεκριμένη κούπα και το κατόρθωσαν σε μια σειρά αγώνων απέναντι στην Ολίμπια Βενάδο Τουέρτο.

Σαν σήμερα το «τριφύλλι» νίκησε στο τελευταίο ματς την ομάδα από την Αργεντινή με 101-76 (τα άλλα δύο ματς είχαν τελειώσει με 83-78 και 83-89) γιορτάζοντας μια ακόμα διεθνή επιτυχία.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μπάιρον Ντίνκινς όπου σημείωσε 24 πόντους ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Αμίτσι με 18 πόντους. Ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς σήκωσε την κούπα βασιζόμενος στους εξής μπασκετμπολίστες:Αλβέρτης, Οικονόμου, Ντίνκινς, Κοχ, Κόρφας, Νικόλα, Σκονογκίνι, Μαρτίνεθ, Νουόσου, Αμίτσι, Βουερτζούμης, Γεωργικόπουλος, Σάλεϊ, Μάρκοβιτς και Σκούταρης.

