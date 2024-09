Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στη Σλοβενία, προσφέροντας παράλληλα απολαυστικές στιγμές εντός παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποιεί το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει μίας ακόμη ανταγωνιστικής σεζόν στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στη Σλοβενία όπου και κάνει τις πρώτες προπονήσεις του ενώ θα λάβει μέρος και σε ένα φιλικό τουρνουά όπου θα συμμετάσχουν επίσης η Ολίμπια Λιουμπλιάνας, η Μπάγερν Μονάχου αλλά και η Αναντολού Εφές.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 54 δευτερολέπτων παρουσίασε την τρίτη ημέρα σκληρής δουλειάς των παικτών του Εργκίν Αταμάν ενώ τα καρφώματα είχαν την τιμητική τους, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο θέαμα.

