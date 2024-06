Η ITA ζήτησε συγγνώμη από τον Φουρνιέ για το πρωινό ξύπνημα που είχε ώστε να κάνει τεστ ουσιών.

Ο Εβάν Φουρνιέ, όπως είχε κάνει γνωστό μέσα από δημοσίευσή του, αναγκάστηκε να ξυπνήσει στις 6 παρά το πρωί ενώ βρισκόταν στην πιο δύσκολη εβδομάδα της προετοιμασίας, με σκοπό να υποβληθεί σε τεστ ουσιών.

Ο Γάλλος περιφερειακός μεταξύ των όσων είπε, απαίτησε σεβασμό από τη FIBA ως προς τους αθλητές της. Η ITA (International Testing Agency) με τη σειρά της, ζήτησε συγγνώμη από τον μπασκετμπολίστα αναφέροντας ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει διατάραξη των προπονητικών δραστηριοτήτων μίας ομάδας ενώ ξεκαθάρισε πως τα συγκεκριμένα τεστ γίνονται σε όλο τον κόσμο.

Dear Mr Fournier,

we wish to apologize for the inconvenience. On behalf of FIBA, the ITA is organising independently pre-Olympic testing activities and is doing its best efforts not to disrupt your team’s training activities.