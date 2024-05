Γιόκιτς: «Παίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες», σύμφωνα με τη Telesport

Ο Νίκολα Γιόκιτς αναμένεται να ενισχύσει τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Νίκολα Γιόκιτς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του ΝΒΑ και όλοι αναζητούσαν αν ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Την απάντηση φαίνεται να δίνει η σερβική ιστοσελίδα Telesport.rs, με τον τρεις φορές MVP του ΝΒΑ να φοράει και πάλι τη φανέλα της Σερβίας στο Παρίσι.

Ο Γιόκιτς αγωνίστηκε στο EuroBasket 2022, ωστόσο έμεινε εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα χρόνο μετά, με τη Σερβία να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Σέρβος είχε ενισχύσει την πατρίδα του και στους Αγώνες του Τόκιο.

MVP of the NBA, Nikola Jokic, has decided to play for Serbia at the Olympic Games! 🇷🇸



Jokic last played for Serbia at EuroBasket 2022, when the they were eliminated by Italy in the round of 16. pic.twitter.com/MnBXALebpr