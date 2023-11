Jr. NBA Greece: Η απόλυτη μπασκετική εμπειρία μπαίνει στην πέμπτη σεζόν

Το Jr. NBA Greece Basketball League οδεύει προς την πέμπτη σεζόν του και το Gazzetta γράφει για το επίσημο πρωτάθλημα μπάσκετ για νεαρούς αθλητές που διεξάγεται υπό την αιγίδα της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και προάγει τις αρχές και τις αξίες του αθλήματος

Το Jr. NBA Greece Basketball League, το επίσημο πρωτάθλημα μπάσκετ για νεαρούς αθλητές υπό την αιγίδα του ΝΒΑ, συστήθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τη σεζόν 2019/20 και πλέον έχει εξελιχθεί σε θεσμό, καλλιεργώντας τις βασικές δεξιότητες και τις αξίες του παιχνιδιού, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της εμπειρίας του μπάσκετ. Και όλα αυτά μέσα από ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που προσομοιάζει στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο σε ό,τι αφορά το σύστημα διεξαγωγής, τα ονόματα των ομάδων και τα δαχτυλίδια που δίνονται στους νικητές!

Έτσι εκτοξεύει τον ενθουσιασμό γύρω από το ΝΒΑ και φέρνει τα παιδιά ακόμα πιο κοντά σε αξίες όπως η ομαδικότητα, το leadership, το ευ αγωνίζεσθαι, η καλή φυσική κατάσταση και η υγιεινή ζωή. Το Jr. NBA Greece Basketball League συνιστά, ουσιαστικά, μια πρωτοβουλία που δίνει περαιτέρω ώθηση στο μπάσκετ, με δεδομένο μάλιστα ότι το concept διαφέρει από τα καθιερωμένα, βλέποντας τις ομάδες να αγωνίζονται ως... Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Λος Άντζελες Λέικερς, Ντάλας Μάβερικς και Μιλγουόκι Μπακς, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο στους νεαρούς αθλητές σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Θεσμός με τεράστια απήχηση

Το Jr. NBA Greece Basketball League διεξήχθη αρχικώς το 2019/20 ως μια λίγκα. Το ίδιο συνέβη την επόμενη σεζόν ενώ την τελευταία διετία διεξάγεται σε δυο λίγκες των 30 ομάδων, όσες δηλαδή συμμετέχουν στο ΝΒΑ. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια έχουν συμμετάσχει συνολικά 180 ομάδες και περισσότεροι από 3.600 νεαροί αθλητές ενώ έχουν λάβει χώρα 816 αγώνες σε 90 κλειστά γήπεδα!

Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για εντυπωσιακά νούμερα που επιβεβαιώνουν την τεράστια απήχηση του θεσμού και την αναγνώριση της επαγγελματικής δουλειάς που γίνεται σε όλα τα επίπεδα με πρωταρχικό στόχο τα παιδιά να μείνουν μελλοντικά στον χώρο του μπάσκετ. Δίχως απαραίτητα να φτάσουν στο κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο αλλά να κρατήσουν την επαφή με το σπορ και τις αξίες που πρεσβεύει.

Αυτό παραδέχθηκε εξ αρχής ο Ευθύμης Ρεντζιάς, ο βετεράνος διεθνής σέντερ που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στον ΠΑΟΚ, στην Μπαρτσελόνα και στους Φιλαντέλφια Σίξερς, ο οποίος φέρει τον τίτλο του NBA Europe Ambassador από το 2016. Ο Ρεντζιάς έχει τον τίτλο του Πρεσβευτή της ιδιαίτερης αθλητικής κουλτούρας του ΝΒΑ στην Ευρώπη και ηγείται του εγχειρήματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οδεύοντας για την πέμπτη σεζόν (2023/24) που θα περιλαμβάνει επίσης δυο λίγκες.

Ακολουθώντας το μοντέλο του ΝΒΑ

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει κάνει ένα υπερατλαντικό άνοιγμα, αγωνιστικά και εμπορικά, μεταφέροντας τη δυναμική του στη Γηραιά Ήπειρο. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται το Jr. NBA Greece Basketball League, φέρνοντας τα νέα παιδιά πιο κοντά στο καλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης του αθλήματος στον κόσμο και «πατώντας» στο ίδιο μοντέλο αφού το πλάνο του τουρνουά αντικατοπτρίζει εκείνο του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει Draft ομάδων και αγώνες regular season.

Επίσης η ανάδειξη του πρωταθλητή γίνεται με τη διεξαγωγή Final Four ενώ οι ομάδες χωρίζονται σε Περιφέρειες και φέρουν τα ονόματα των οργανισμών του ΝΒΑ! Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περσινή τελική φάση που διεξήχθη στο γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», οι Παμπαίδες Α’ των Βριλησσίων κατέκτησαν τον τίτλο με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας στον τελικό του Γ.Σ. Περιστερίου που συμμετείχε στο πρωτάθλημα ως Ντάλας Μάβερικς. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με την τελετή της απονομής των δαχτυλιδιών στους πρωταθλητές, ακολουθώντας την παράδοση και το τελετουργικό που εφαρμόζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις ομάδες που φτάνουν ως το τέλος της διαδρομής.

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Το Final Four του Jr. NBA Greece Basketball League διεξήχθη τις πρώτες τρεις σεζόν στις εγκαταστάσεις του Deree–The American College of Greece στην Αγία Παρασκευή, δίνοντας τη σκυτάλη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Αναφορικά στη Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα φιλοξένησε πέρσι για πρώτη φορά το τουρνουά με την ονομασία Jr. ΝΒΑ Thessaloniki League 2023, στο οποίο συμμετείχαν 30 ομάδες από την ΕΚΑΣΘ.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Ντάλας Μάβερικς (ΠΑΟΚ) που επικράτησαν στον τελικό που διεξήχθη στην PAOK Sports Arena των Τορόντο Ράπτορς (ΧΑΝΘ) και ακολούθως, παρέλαβαν τα δαχτυλίδια τους υπό το βλέμμα υψηλών προσκεκλημένων από τον χώρο του αθλητισμού. Η εξάπλωση του τουρνουά σε όλη την Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα για το ΝΒΑ και τον NBA Europe Ambassador, Ευθύμη Ρεντζιά ενώ το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε πέρσι αφού η Θεσσαλονίκη και οι ομάδες της αγκάλιασαν το Jr. NBA Greece Basketball League.

Αστέρια του μπάσκετ, ΝΒΑ scouts και επιφανείς παράγοντες στα Final 4

Στα τέσσερα χρόνια ζωής του Jr. NBA Greece Basketball League, ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ και εν γένει, του ελληνικού αθλητισμού, έχουν δώσει το παρών στα Final Four, παρακολουθώντας διά ζώσης τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών που έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ινδάλματά τους, να εμπνευστούν και να αγωνιστούν με έξτρα κίνητρο.

Στις εξέδρες του Deree–The American College of Greece, του «Ανδρέας Παπανδρέου» και της PAOK Sports Arena βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο Δήμος Ντικούδης, ο Νίκος Χατζής, ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο Γιάννης Γιαννούλης, η Αναστασία Κωστάκη, ο Νίκος Σταυρόπουλος, η Βούλα Πατουλίδου και ο Γιάννης Καλαμπόκης.

Ως καλεσμένοι βρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Σταύρος Ντίνος, ο international scout των Γιούτα Τζαζ, Ρήγας Δάρδαλης, ο international scout των Σικάγο Μπουλς, Νίκος Παππάς, ο παλαίμαχος διεθνής διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Φώτης Τακιανός και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος.

Ακόμα, ο Θοδωρής Πρισκομάτης (Director of Athletics - Deree - The American College of Greece) και οι Γιάννης Αλεξόπουλος (ΕΣΚΑ), Κίμων Γκιουλιστάνης (ΕΣΚΑΝΑ) και Λάμπρος Τάκης (ΕΚΑΣΘ).

Τσαρτσαρής: «Δίνει ώθηση στις άλλες διοργανώσεις να πάνε μπροστά»

Ο Κώστας Τσαρτσαρής, υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΕΟΚ υπογράμμισε από την πλευρά του: «Ως υπεύθυνος του Αναπτυξιακού, με ενδιαφέρει τα παιδιά να έχουν επιπλέον αγώνες και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είχα, λοιπόν, την ευκαιρία να διαπιστώσω εκ του σύνεγγυς ότι το Jr. NBA Greece Basketball League προσφέρει τις παραπάνω συνθήκες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι πρόκειται για ένα τουρνουά που διεξάγεται σε ένα χρονικό διάστημα όταν έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα των Ενώσεων. Κατ' επέκταση, οι νεαροί αθλητές βρίσκονται πάντα σε συνεχή δραστηριότητα».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Το γεγονός ότι τα παιδιά αγωνίζονται στα πρότυπα του ΝΒΑ είναι ένα έξτρα κίνητρο. Για εμάς, ως Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα παιδιά στα εν λόγω παιχνίδια. Γιατί και εμείς, ως εκλέκτορες και αξιολογητές αθλητών Εθνικών ομάδας, μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε κάποια επιπλέον πράγματα. Το Jr. NBA Greece Basketball League είναι άρτια οργανωμένο. Φυσικά, κουβαλάει ένα τεράστιο brand name που δεν θα άφηνε τίποτα στην τύχη! Συμπερασματικά, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τουρνουά που δίνει ώθηση και στις άλλες διοργανώσεις να πάνε μπροστά»!

Σταυρόπουλος: «Τα παιδιά αισθάνονται σαν παίκτες του ΝΒΑ»

Ο εκ των επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Νίκος Σταυρόπουλος, τόνισε από την πλευρά του: «Το Jr. NBA Greece Basketball League είναι ένα τουρνουά το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Είναι ένα εγχείρημα που μας βρίσκει σύμφωνους και υποστηρικτές, με δεδομένο πως έχει να κάνει με αναπτυξιακές ηλικίες. Το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, είναι τα μικρά παιδιά να απολαμβάνουν το παιχνίδι. Κυρίως, να μπουν στη διαδικασία να μάθουν αξίες ζωής όπως είναι ο σεβασμός. Να σέβονται τον εαυτό τους, τον προπονητή τους, τον συμπαίκτη και τον αντίπαλό τους. Θα πρέπει, επίσης, μάθουν να... χάνουν. Επειδή, ακριβώς, στις νίκες όλα είναι πολύ εύκολα. Όταν όμως χάνεις, θα πρέπει να παραδεχτείς πως κάποιος είναι καλύτερος από εσένα. Πως έχεις παλέψει και έχεις χάσει από έναν καλύτερο αντίπαλο. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώσουν με αυτές τις αρχές. Γιατί στο κάτω-κάτω, δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες όμως θα βγουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Πρέπει να απολαύσουν αυτό το ταξίδι σε αυτό το πολύ όμορφο άθλημα της καλαθοσφαίρισης».

Σε ό,τι αφορά το τουρνουά που διεξάγεται στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπό την αιγίδα του ΝΒΑ, είπε: «Την ευθύνη, εν προκειμένω, την έχει ο Ευθύμης Ρεντζιας ως NBA Europe Ambassador. Είναι ένα σπουδαίο project που το "τρέχει" εξαιρετικά. Εμείς, ως Ομοσπονδία, ήμασταν στο πλάι του, βοηθήσαμε στη διεξαγωγή των αγώνων στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή αρκετών ομάδων όλων των επιπέδων, από πολλές γειτονιές της πόλης μας. Δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να απολαύσουν το παιχνίδι και να το ζήσουν σε συνθήκες ΝΒΑ! Εξάλλου, όλοι οι πιτσιρικάδες θαυμάζουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κάρι και τον Ντόντσιτς... Όταν, λοιπόν, συμμετέχουν σε μια διοργάνωση όπως το Jr. NBA Greece Basketball League, αισθάνονται σαν να είναι παίκτες του ΝΒΑ! Αυτό το κάνει τόσο ιδιαίτερο και όμορφο. Είναι ένα πολύ καλά δομημένο και οργανωμένο τουρνουά με αποκορύφωμα τα δαχτυλίδια που δίνονται στους νικητές. Πέρσι διεξήχθη για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και μπορώ να πω ότι ενθουσίασε τους προπονητές, τις ομάδες και φυσικά, τα παιδιά που συμμετείχαν. Πήραμε πολύ καλό feedback από τους συλλόγους και τους μικρούς αθλητές που πήραν μέρος».

Πισλής: «Ιδιαίτερη η κοινή πορεία της DOLE HELLAS με το Jr. NBA Greece»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOLE HELLAS, κος. Στάθης Πισλής παραδέχτηκε πως η κοινή πορεία των τελευταίων χρόνων με το Jr. NBA Greece Basketball League ξεπερνά το πλαίσιο μιας απλής χορηγίας, αναφέροντας σχετικά: «Η DOLE Hellas στηρίζει και στέκεται αρωγός σε δράσεις που αφορούν τα παιδιά καθώς και στην ενημέρωση για τη σωστή διατροφή και άσκηση, με στόχο τη μύησή τους στον αθλητισμό και στον υγιή τρόπο ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, γίνονται διάφορες ενέργειες όπως, επί παραδείγματι, το πρόγραμμα "Υγιεινή Διατροφή" όπου οι μαθητές ενημερώνονται για την αξία της υγιεινής διατροφής και τις σωστές διατροφικές συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουν, με δεδομένο μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία.

Εμείς, από την πλευρά μας, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και η συνεργασία μας με το Jr. NBA Greece Basketball League ξεπερνά το πλαίσιο της διαφήμισης. Η DOLE HELLAS κάνει στοχευμένες κινήσεις και δράσεις όπως, για παράδειγμα, το ΝΒΑ, τα σχολεία και οι δρομικοί αγώνες. Σε ό,τι αφορά το Jr. NBA Greece Basketball League, η κοινή πορεία των τελευταίων ετών είναι ιδιαίτερη αφού τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας. Αν καταφέρουμε και βοηθήσουμε τα παιδιά να χτίσουν σωστές συνήθειες αναφορικά στον τρόπο ζωής, στην ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό και στη διατροφή τους, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα βγουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία»!

Ο κος. Πισλής πρόσθεσε: «Το ΝΒΑ συνιστά τεράστιο μέγεθος! Πρόκειται για ένα τεράστιο brand name στον παγκόσμιο αθλητισμό που θέλει να επενδύσει στα νέα παιδιά μολονότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να συμβεί στην Ελλάδα λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια υπό την αιγίδα του ΝΒΑ. Χαιρόμαστε που είμαστε αρωγοί σε αυτή τη διαδικασία.

Μην ξεχνάτε πως όπως στηρίζουμε το Jr. NBA Greece Basketball League τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατά τρόπο ανάλογο στηρίζουμε προγράμματα στα σχολεία τα τελευταία 15 χρόνια! Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως ένα παιδί 8-9 χρονών στο δημοτικό που μπήκε στη διαδικασία να ενημερωθεί για την αξία της υγιεινής διατροφής, σήμερα είναι 23 ετών, ενήλικας, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει μόνος του και διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες ανάλογα με αυτά που έμαθε τα προηγούμενα χρόνια. Όσο, λοιπόν, η DOLE HELLAS έχει αυτή την ηγετική θέση στο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Jr. NBA Greece Basketball League. Υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Τόσο από τη δική μας, όσο και από το ΝΒΑ, με τον Ευθύμη Ρεντζιά. Δεν βρίσκω τον λόγο, λοιπόν, να μην βρεθεί λύση για να συνεχίσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ο καθένας να πετύχει τα όνειρά του».

Ρεντζιάς: «Να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά»

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς καλείται να μεταλαμπαδεύσει το πνεύμα, την κουλτούρα και τις αρχές του ΝΒΑ στην Ευρώπη ως NBA Europe Ambassador, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Το Jr. NBA Greece Basketball League είναι ένα παγκόσμιο project που χρειάζεται το μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια της κορυφαίας λίγκας του κόσμου για την ανάπτυξη του αθλήματος διεθνώς. Το όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά προκειμένου να έρθουν κοντά στον αθλητισμό, να αγαπήσουν το μπάσκετ και να μείνουν στον χώρο. Δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές, το πιο σημαντικό είναι να γίνουν καλύτεροι αθλητές και να βγουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Τότε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι το εγχείρημα είναι πετυχημένο!

Κάθε χρόνο γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και το Jr. NBA βελτιώνεται συνεχώς ως διοργάνωση παγκοσμίως. Φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα γινόταν σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση, η οποία είναι δωρεάν για τις ομάδες και τους αθλητές τους, χωρίς τη στήριξη των χορηγών μας. Από την πρώτη στιγμή που το ΝΒΑ ήλθε στην Ελλάδα, η DOLE HELLAS και προσωπικά ο Πρόεδρός της, κύριος Στάθης Πισλής αγκάλιασαν και στήριξαν το εγχείρημα σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα, λοιπόν, να τον ευχαριστήσω αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Καθώς επίσης την Kellogg's, την Menarini Hellas και την Trace 'n Chase για τη αρωγή τους όλα αυτά τα χρόνια. Θερμές ευχαριστίες, επίσης, στους διαιτητές, στους κριτές και στα σωματεία για την εξαιρετική συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Τα καλύτερα είναι μπροστά»!