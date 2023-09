Η Σέσι Φράνκα από τη Βραζιλία είναι η νέα κάτοχος του Διηπειρωτικού, αφού επικράτησε με 70-69 της Βόννης χάρη σε buzzer beater του Λούκας Ντίας.

Η Σέσι Φράνκα πήγε το ματς στο όριο. Πρόσφερε αντίσταση στη Βόννη, κάτι που δεν είχε συναντήσει η κάτοχος του BCL στα προηγούμενα παιχνίδια της στο Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Και στο φινάλε, ο Λούκας Ντίας (14π., 6 ριμπ.) με ένα δίποντο, ενώ ο χρόνος μηδένιζε, έδωσε τον τίτλο στην ομάδα της Βραζιλίας (70-69). Εκτός από τον αρχηγό της Σέσι Φράνκα, διψήφιο αριθμό πόντων είχαν και οι Μάρκο Σάντος (15) και Ντέιβιντ Τζάκσον (12).

THAT'S WHAT CAPTAINS DO! Lucas Dias wins the @FIBA #IntercontinentalCup for @FrancaBasquete AT THE BUZZER!!!!!!!!!!!!!!! 🏆 pic.twitter.com/Ndf9EsOAk5