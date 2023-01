Μυθικό buzzer beater με ανάποδο σουτ σε σχολικό αγώνα στις ΗΠΑ (vid)

Ένας πιτσιρικάς κάνει το γύρο του κόσμου με το απίστευτο buzzer beater που έβαλε, πετώντας την μπάλα με γυρισμένη πλάτη στο καλάθι!

Ο Νέιθαν Μπράουν θα κάνει καιρό να ξεχάσει το καλάθι που σημείωσε. Και τι καλάθι! Η αναμέτρηση είναι για σχολικό πρωτάθλημα, το Saint Jude εναντίον του Visitation κάπου στην πόλη του Σινσινάτι, στην πολιτεία του Οχάιο. Η δεύτερη ομάδα προηγείται με 28-26.

Και η τελευταία επίθεση για το Saint Jude δεν πάει όπως θα έπρεπε. Ο Μπράουν έχει την μπάλα στα χέρια, στο κέντρο του γηπέδου, με την άμυνα να τον κλείνει. Όταν γυρίζει την πλάτη του στο καλάθι, όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Μόνο που ο πιτσιρικάς πετάει την μπάλα, με γυρισμένη πλάτη, χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια και αυτή του κάνει το... χατήρι. Καλάθι και νίκη για την ομάδα του.

Δείτε το απίθανο βίντεο:

DID YOU SEE THAT!? It looks like there's a future NBA star in the making on the west side 🏀 St. Jude 5th grader Nathan Brown secures a last second victory over Visitation with the backward, half-court shot 🔥



Credit: CJ Lohmiller pic.twitter.com/KBxFLrYZeW