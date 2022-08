Ενόψει του τουρνουά «Ακρόπολις» στο κλειστό του ΟΑΚΑ (17-19/8) η ΕΟΚ παρουσιάζει τις τρεις αντίπαλες ομάδες της Εθνικής, ξεκινώντας από την Γεωργία του Ηλία Ζούρου.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανέφερε στο αφιέρωμα της για τη ομάδα της Γεωργίας: «Η αντίστροφη μέτρηση πλησιάζει κιόλας στο τέλος της. Το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις έχει το δικό του τζάμπολ σε δύο μέρες. Στις 17 Αυγούστου η αυλαία θα σηκωθεί με τον αγώνα Τουρκία – Γεωργία και την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Πολωνία. Μία μέρα αργότερα στις 18 Αυγούστου στις 21.00 στο ΟΑΚΑ η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει ελληνική ταυτότητα: Την Γεωργία και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς αυτό το καλοκαίρι, καθώς θα διοργανώσει έναν από τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ.

Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο τιμόνι της Γεωργίας είναι αυτά που δίνουν την ελληνική ταυτότητα στην ομάδα. Ο Ηλίας Ζούρος βρίσκεται στην άκρη του πάγκο και στο πλευρό του έχει τον Γιώργο Λιμνιάτη. Οι δυο τους έχουν οδηγήσει σε μια ανανέωση της Εθνικής Γεωργίας, έχουν δώσει χώρο στη νέα γενιά, αλλά έχουν καταφέρει και να την παντρέψουν ιδανικά με νέα πρόσωπα που έχουν μπει δυναμικά στο προσκήνιο. Ένα από το παραδείγματα είναι ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Όσο κι αν μιλάμε για ΝΒΑ πάντως το πρόσωπο που ξεχωρίζει στο ρόστερ είναι ο Τορνίκε Σενγκέλια. Ένας από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης, ο οποίος έχει καταφέρει να προσπεράσει τραυματισμούς και να βρει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους. Ο Σενγκέλια θα συνεχίσει στη Βίρτους Μπολόνια, την οποία βοήθησε να εξασφαλίσει μια θέση στην Ευρωλίγκα από φέτος.

Ο Σενγκέλια είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθους, όπως είναι και παίκτες όπως ο Γκιόργκι Σερμαντίνι και ο Θαντ ΜακΦάντεν, Ο πρώτος έχει βρει την μπασκετική του Ιθάκη στην ACB και στην Τενερίφη, όπου είναι σταθερά από τους κορυφαίους του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και του BCL. Ο δεύτερος «μιλά» ισπανικά επίσης και φέτος θα βρίσκεται στη Μούρθια. Οι περισσότεροι από τους παίκτες της ομάδας άλλωστε αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Ο Ζούρος με τη συνεργασία του Λιμνιάτη στον πάγκο έχει καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο όχι απλά που μπορεί να σταθεί στο γήπεδο, αλλά ένα σύνολο που έχει ήδη κάνει ζημιές, όπως η νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι ή αυτή επί της Ισπανίας την Προκριματική Φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και το οποίο έχει μέλλον και μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στο Ευρωμπάσκετ. Το δικό της Ευρωμπάσκετ. Μια ομάδα που αξίζει κάποιος να δει.

Η σύνθεση της ομάδας

Αρ. Επώνυμο Όνομα Ημ. Γέν. Ύψος Θέση 4 Αντρονικασβίλι Ράτι 19.03.2001 194 PG 5 Μαμουκελασβίλι Αλεξάντερ 23.05.1999 211 PF 6 Τζιντσαράντζε Κακάμπερ 16.07.1993 192 SG 7 Μπουριανάντζε Μπέκα 03.01.1994 201 PF 8 Τσιντσάντζε Τζορτζε 07.02.1986 193 PG 9 Σερμαντίνι Γκιόργκι 02.04.1989 216 C 10 Σανάντζε Ντούντα 25.07.1992 196 SG 12 Κορσάντια Γκιόργκι 11.01.1998 203 PF 15 Φεβάντζε Αλεξάντρε 15.04.1998 202 SF 18 Μποκολισβίλι Mεράμπ 27.02.1992 194 SG 23 Σενγκέλια Tόρνικε 05.11.1991 207 PF 25 MακΦάντεν Θάντους 29.05.1987 188 PG 33 Μπεκαούρι Μπέκα 18.01.1991 207 PF 44 Μπακράντζε Γκίβι 26.05.1991 180 PG 99 Λονταρίντζε Ιλία 15.09.1989 205 C Ζούρος Ηλίας Προπονητής Λιμνιάτης Γιώργος Β. Προπονητή Γκλιγκορίεβιτς Μίλος Β. Προπονητή Ανατόλι Μπόισα Β. Προπονητή Μανουχάρ Μαρκοϊσβίλι Β. Προπονητή

