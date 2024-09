Χαλιμπέρτον: «Έκανα... ψηστήρι σε κάθε συμπαίκτη μου στην Τeam USA για τους Πέισερς»

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον είχε κι... άλλες δουλειές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας της οικοδέσποινας Γαλλίας με 98-87. Aίσθηση προκάλεσε πως ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπορεί να έχει μία γεμάτη σεζόν στο NBA, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού τουρνουά είχε μικρή συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως έπαιξε μόλις σε 3 αγώνες μετρώντας κατά μέσο όρο από 2,7 πόντους σε 8,8 λεπτά εντός παρκέ, ενώ παρέμεινε εκτός και στον μεγάλο τελικό.

Ο σταρ των Πέισερς μίλησε στην USA Today και παραδέχθηκε πως έκανε... ψηστήρι σε όλους τους συμπαίκτες του στην Τeam USA για να τους φέρει στους Πέισερς.

«Έκανα... ψηστήρι σε κάθε συμπαίκτη μου στην Team USA, οποιονδήποτε που ήθελε να παίξει στους Πέισερς. Τα έδωσα όλα. Και εκείνοι από την πλευρά τους μου έκαναν recruiting, αλλά δεν πάω πουθενά», παραδέχθηκε ο κορυφαίος πασέρ της λίγκας την σεζόν που πέρασε.

“I recruited every guy on that team basically… anyone that wants to come join us in Indiana, I’m all for it… I definitely got recruited, but I’m not going anywhere.”



