Ο 18χρονος μονόχειρας, Χάνσελ Εμάνουελ, έκανε το ντεμπούτο του στην Drew League και κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα του κοινού εντυπωσιάζοντας με τις κινήσεις του στο παρκέ.

Παίζει με ένα χέρι αλλά το ρεπερτόριό του καλύπτει τα πάντα. Ο Χάνσελ Εμάνουελ διάλεξε πρόσφατα το κολέγιό του και συνεχίζει να ονειρεύεται την παρουσία του στο ΝΒΑ.

Ακολουθώντας τα βήματα ενός από τα πρότυπά του, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν θα μπορούσε να... ξεφύγει από τα παρκέ του ημιεπαγγελματικού καλοκαιρινού τουρνουά, όπου συμμετείχε πρόσφατα τόσο ο «Βασιλιάς», όσο και άλλοι αστέρες του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ο 18χρονος Δομινικανός κατάφερε να ξεχωρίσει και να εντυπωσιάσει από την πρώτη του κιόλας παρουσία με τις κινήσεις του. Καρφώματα, κλεψίματα... και άλλα!

Hansel Enmanuel has announced his commitment to Northwestern State.



He showed out at Drew League earlier today 🔥



(via @DrewLeague) pic.twitter.com/X2LlOKZoDV