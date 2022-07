Ο θρύλος Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει τις διακοπές του στα ελληνική νησιά και αυτή τη φορά βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Μαζί του

Λατρεύει την Ελλάδα και τα νησιά της ο Μάτζικ Τζόνσον και δεν σταματά να... υποκλίνεται στη χώρα μας και στις ομορφιές της. Το Σάββατο 9 Ιούλη o θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς, είπε να περάσει μια βόλτα και από την πρωτεύουσα και δεν θα μπορούσε να μην επισκεφθεί την Ακρόπολη. Σήμερα Κυριακή 10 Ιουλίου βρέθηκε στη Ζάκυνθο και όπως ήταν φυσικό ανέβασε νέες φωτογραφίες με αναφορά στο φαγητό του νησιού. Μαζί του και ο γνωστός ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον.

We enjoyed a beautiful dinner last night at Komis Fish Tavern in Zakynthos, Greece with our friends Richard and Tina Lawson, Simone and Todd Smith, LaTanya and Sam Jackson, and Vicki and John Palmer! pic.twitter.com/jqAJfH3elz