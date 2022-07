Ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και επισκέφθηκε την Ακρόπολη, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Λατρεύει την Ελλάδα και τα νησιά της ο Μάτζικ Τζόνσον και το δείχνει κάθε καλοκαίρι που επισκέπτεται τη χώρα μας. Πάντως φέτος ο θρύλος των Λέικερς είπε να περάσει μια βόλτα και από την πρωτεύουσα και δεν θα μπορούσε να μην επισκεφθεί την Ακρόπολη. Στην ανάρτηση του στο twitter έκανε λόγο για εμπειρία ζωής, ενώ έδειξε απόλυτα ενημερωμένος για τα όσα είδε στον Παρθενώνα. Στη συνέχεια πέρασε μια βόλτα και από τον Ισθμό της Κορίνθου, δείχνοντας άλλη μια φορά τις γνώσεις του.

Ο Μάτζικ δεν χάνει την ευκαιρία να εξερευνήσει την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι και να απολαύσει τις ομορφιές της, αλλά και να μάθει την ιστορία της Ελλάδας.

Δείτε την ανάρτηση του ανθρώπου που θεωρείται από πολύ κόσμο ως ο κορυφαίος point guard της ιστορίας

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S