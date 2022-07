Αρλάουκας στο Gazzetta: «Ο Πρίντεζης μου είπε: F@@k you m@@@a, μην μου το ξανακάνεις»!

Ο Τζο Αρλάουκας αποκάλυψε στο Gazzetta τι του είπε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά από την σκηνή που έγινε viral κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού με την Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι, όταν ο «Πριντ» γύρισε στην κάμερα κι εξήγησε πως αγαπάει τον κόσμο του Ολυμπιακού!

Αποστολή στη Σύρο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού στο Βελιγράδι, η Μπαρτσελόνα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-38 και ο Τζο Αρλάουκας μίλησε στον Γιώργο Πρίντεζη.

Ζήτησε τη γνώμη του. Όχι για το παιχνίδι, αλλά για την εικόνα στις εξέδρες της Stark Arena και την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο. Ήταν η στιγμή που 12.000 φίλοι των «ερυθρόλευκων» φώναζαν ρυθμικά το όνομα του «Πριντ».

«Θέλω να κοιτάξεις τις εξέδρες και να δεις τους φιλάθλους. Πες ό,τι θες. Δεν με νοιάζει αν θα πεις κάτι στα ελληνικά ή τα αγγλικά» ήταν η προτροπή του Αρλάουκας. Ο Πρίντεζης χαμογέλασε και είπε συγκινημένος: «Τους αγαπώ πολύ! Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Σας αγαπώ όλους».

Οι δυο τους αντάμωσαν ξανά στη Σύρο. Ο Αρλάουκας ήταν μεταξύ των καλεσμένων στο Aegeanball και μίλησε στο Gazzetta για εκείνο το video που έγινε viral:

«Για να είμαι ειλικρινής... Σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε πάντα by the book. Ακολουθούμε συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τις ερωτήσεις. Προσπάθησα, λοιπόν, να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό που είδατε στις τηλεοράσεις σας. Έπρεπε να κάνω μια άλλη συνέντευξη προηγουμένως, όμως τελικά έκανα πρώτα τον Πρίντεζη. Αυτό που είδατε βγήκε από την καρδιά μου. Δεν είχε κανένα νόημα να του κάνεις κάποια ερώτηση εκείνη την στιγμή, την ώρα που 12.000 φίλαθλοι φώναζαν το όνομά του! Ο κόσμος του Ολυμπιακού ούρλιαζε για τον Πρίντεζη και ήθελα να μάθω τι είχε στο μυαλό του εκείνη την στιγμή... Ήταν η δική του στιγμή, όχι η δική μου. Δεν ξέρω αν ξέρει κανείς αυτή την ιστορία... Ξέρεις τι μου είπε όταν βγήκε στο β' ημίχρονο; Όταν γύρισε; [email protected]@k you [email protected]@@a, μην μου το ξανακάνεις»!

Όσον αφορά το Aegeanball στη Σύρο, είπε: Το τουρνουά είναι υπέροχο, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Σύρο... Είναι εντυπωσιακό... Νιώθεις τη μαγεία στην ατμόσφαιρα». Παράλληλα, έστειλε το μήνυμά του στον Πρίντεζη: «Να συνεχίσει να παίζει! Έστω και στο 3on3. Να μην σταματήσει ποτέ! Ξέρω πως η μετάβαση είναι δύσκολη, του εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή του, δεν αγχώνομαι γι' αυτόν».