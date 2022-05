Τσέρι για Μπάλντγουιν: «Είναι αντιεπαγγελματίας, αυτή η σκατ..ια ανακοίνωση δεν ήταν δικαιολογημένη»!

Ο Μπράντον Πολ επιτέθηκε στον άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Ουέιντ Μπάλντγουιν στηρίζοντας παράλληλα τον Ουίλ Τσέρι, ο οποίος με τη σειρά του τον χαρακτήρισε αντιεπαγγελματία.

Η κόντρα του Μπράντον Πολ με τον Ουέιντ Μπάλντγουιν μεταφέρθηκε μετά το τέλος του αγώνα της Μπανταλόνα με την Μπασκόνια στο Twitter, εκεί όπου ο πρώτος επιτέθηκε στον άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019-20: «Κράτησα το στόμα μου κλειστό για τρία χρόνια για αυτόν τον δειλό! Ρωτήσε όποιον θέλετε από τον Ολυμπιακό. Θα σας πουν αμέσως. Ποντάρω τον μισθό μου».

Παράλληλα ο Πολ υπερασπίστηκε τον Ουίλ Τσέρι, ο οποίος αποχώρησε από τους Πειραιώτες έπειτα από τον τσακωμό του με τον Μπάλντγουιν τον Ιανουάριο του 2020. Από την πλευρά του ο Τσέρι πήρε την... ασίστ από τον Πολ κι αναφέρθηκε στον Μπάλντγουιν τονίζοντας: «Είναι απίστευτα αντεπαγγελματίας! Όλοι σε εκείνη την ομάδα γνωρίζουν την αλήθεια για αυτόν τον τύπο. Αυτή η σκατ....νια ανακοίνωση δεν ήταν δικαιολογημένη».



They HELLA unprofessional! Everybody on that team know the real about dude and that bullshit ass release wasn’t warranted https://t.co/pykRUVYtUz