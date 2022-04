Οι Λιθουανοί κυκλοφόρησαν κέρμα δυο ευρώ αφιερωμένο στο μπάσκετ

Η εθνική τράπεζα της Λιθουανίας έθεσε σε κυκλοφορία ένα αναμνηστικό κέρμα δυο ευρώ με αφορμή τα 100 χρόνια μπάσκετ στη χώρα της Βαλτικής.

Οι Λιθουανοί ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ που αποτελεί το νούμερο 1 σπορ στη χώρα. Πρόσφατα μάλιστα ανακοίνωσαν την κορυφαία ομάδα του αιώνα στην οποία ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων οι Άρβιντας Σαμπόνις, Σαούλιους Στομπέργκας, Αρτούρας Καρνισόβας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Σαρούνας Μαρτσουλιόνις και Λίνας Κλέιζα.

Με αφορμή, λοιπόν τη συμπλήρωση 100 ετών από τότε που το άθλημα παίζεται στη Λιθουανία, η εθνική τράπεζα κυκλοφόρησε ένα αναμνηστικό κέρμα που είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ!

Εξάλλου, κάθε χώρα της ευρωζώνης μπορεί να εκδίδει δυο αναμνηστικά κέρματα τον χρόνο, τα οποία έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες ιδιότητες και την ίδια ευρωπαϊκή όψη στη μια πλευρά, διαφέροντας μόνο ως προς το αναμνηστικό σχέδιο που απεικονίζεται στην εθνική τους όψη.

Next time you order a beer during the basketball game, pay in basketball Euros!



Today @Lietuvosbankas issued a new commemorative coin celebrating 100 years of Basketball in Lithuania. pic.twitter.com/yKIR4nkIN0