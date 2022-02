Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιο μετά την ήττα της Παρτιζάν στον τελικό του κυπέλλου Σερβίας μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα!

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Παρτίζαν, φτάνοντας στη νίκη με 85-68 και κατακτώντας το Kup Radivoja Koraća στον τελικό του Final 8 που διεξήχθη στην πόλη Νις πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (25/2) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Νίκολα Κάλινιτς έκανε τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, σημειώνοντας 18 πόντους (5/6 βολ., 2/5 δίπ., 3/6 τρίπ.), 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κόντρα στους «ασπρόμαυρους» που δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα.

Πάντως το... highlight της βραδιάς σημειώθηκε στο φινάλε, όταν οι παίκτες και οι προπονητές της Παρτιζάν παρέλαβαν τα ασημένια μετάλλια. Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα ανυπομονούσαν μέχρι να φτάσει η σειρά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όταν το παρέλαβε, τον αποθέωσαν κι εκείνος γύρισε χαμογελώντας προς το μέρος τους, δείχνοντας το ασημένιο μετάλλιο.

Crvena Zvezda fans couldn't be happier about seeing Zeljko Obradovic receive a silver medal 😁 pic.twitter.com/rjyln7CANE