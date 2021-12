Στιβ Κερ: Ανέλαβε και επίσημα την εθνική ομάδα των ΗΠΑ

Ο Στιβ Κερ αποτελεί και επίσημα τον αντικαταστάτη του Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο.

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ αποτελεί με... κάθε επισημότητα τον head coach της Team USA, ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Η USA Basketball ανακοίνωσε τα νέα καθήκοντα του Κερ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Why don't we go to Steve?



The head coach of the 2022-24 🇺🇸 #USABMNT, @SteveKerr.