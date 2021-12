ΗΠΑ: Συνελήφθη ο 17χρονος που γρονθοκόπησε αντίπαλο του σε αγώνα Λυκείων (vid)

Ο 17χρονος Κάρτερ Πρένοσιλ - ο οποίος γρονθοκόπησε αντίπαλο του σε ματς Λυκείων στις Ηνωμένες Πολιτείες - συνελήφθη και κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του συνομήλικου αντιπάλου του.

Μετά το φινάλε ενός αγώνα μπάσκετ Λυκείων, ο παίκτης του Καρλάιλ, Κάρτερ Πρένοσιλ έριξε μία μπουνιά στην κοιλιά και έπειτα στο πρόσωπο του παίκτη της Νεβάδα, Τάι Ντίτμερ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 17χρονου Πρένοσιλ, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Ουόρεν.

Το αστυνομικό τμήμα του Καρλάιλ έβγαλε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της έρευνας που πραγματοποίησε γύρω από το συμβάν, αναφέροντας πως ο νεαρός κατηγορούμενος προκάλεσε τραυματισμό στο στόμα του θύματος (χρειάστηκε τέσσερα ράμματα), το οποίο έχασε τις αισθήσεις του κι αμέσως δέχθηκε ιατρική βοήθεια.

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε viral κι ο 17χρονος μαθητής πρόκειται να δικαστεί για την ενέργεια του στις 13 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 10 έτη, εφόσον κριθεί ένοχος.

17-year-old Carter Prenosil of Des Moines, Iowa has been arrested and charged with Willful Injury-Causing Serious Injury. (Via @MurphyKeith | @who13news ) pic.twitter.com/z0bQFgTYX3

Carlisle Police Department releases details of assault investigation into incident following last night's Nevada vs Carlisle basketball game.



The 17-year old defendant has been arrested and booked into Warren County Jail.@WHO13news pic.twitter.com/iOAdBhRzMS