Λύθηκε το συμβόλαιο του Τράβις Τράις με την ομάδα του λόγω... εμβολίου (pic)

Η συνεργασία του Tράβις Τράις με τους Ιλαγουάρα Χοκς δεν «ενεργοποιείται», καθώς ο έμπειρος παίκτης είναι ανεμβολίαστος. Ακόμη μια περίπτωση παίκτη που τίθεται εκτός συμβολαίου, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αιτία τον συγκεκριμένο λόγο.

Στις 21 Ιουλίου, ο Τράβις Τράις είχε βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ιλαγουάρα Χοκς της NBL. Ακριβώς δύο μήνες αργότερα, ο 28χρονος πλειμέικερ κι ο σύλλογος από την Αυστραλίας, αποφάσισαν να «σπάσουν» από κοινού το deal τους.

Ο πρώην παίκτης των Γαλατασαράι, Στρασμπούρ, Μπρέσια και Τοφάς δεν έχει εμβολιαστεί κι η μοίρα του ήταν παρόμοια με εκείνη των Τάι Ουέμπστερ και Κουίνσι Φορντ.

Ο πρόεδρος του club δήλωσε πως «σεβόμαστε απόλυτα τις απόψεις και την ελευθερία του Τράβις, για την επιλογή του σχετικά με το θέμα του εμβολίου, αλλά ως ανεμβολίαστος αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες , ειδικά από τη στιγμή που είμαστε ακόμα εν μέσω πανδημίας».

Έπειτα από αυτή την τροπή, ο Τράις μετετράπη σε free agent, κατόπιν συνεννόησης με τους Ιλαγουάρα Χοκς, κι αναζητά πλέον άλλη στέγη για να συνεχίσει την καριέρα του.

