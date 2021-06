Ίρβινγκ: «Μας υποστηρίζει όλος ο κόσμος για το πρωτάθλημα!» (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι πολύ σίγουρος ότι όλος ο μπασκετικός κόσμος υποστηρίζει τους Νετς.

Οι Νετς ξεπέρασαν το εμπόδιο των των Σέλτικς και συνεχίζουν τον δρόμο τους, με επόμενο εμπόδιο να είναι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αρκετοί έχουν βγάλει ήδη τον νικητή, αλλά λογαριάζουν δίχως τα «Ελάφια», που νίκησαν τους Χιτ εύκολα, πήραν τις ανάσες τους και θα παλέψουν για τους Τελικούς της Ανατολής.

Η τριάδα της... φωτιάς στους Νετς, είναι αλήθεια ότι έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά ο Ίρβινγκ το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Είναι πεπεισμένος ότι όλος ο μπασκετικός πλανήτης θέλει το Μπρούκλιν πρωταθλήτρια ομάδα και το υποστηρίζει.

«Ενώσαμε όλο τον κόσμο με αυτή την κούρσα πρωταθλήματος, οπότε όλοι να είναι μαζί μας. Ενώσαμε όλο τον κόσμο. Μείνετε μαζί μας».

Η αλήθεια είναι ότι οι υπερομάδες μάλλον δεν συγκινούν τόσο πολύ και συνήθως ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται εναντίον τους. Σε περίπτωση που δεν υποστηρίζετε τους Νετς, μην το πείτε στον «Uncle Drew» και τον πληγώσετε.

"We uniting the whole world with this championship run, so I hope everybody is with us. We uniting the whole world with this run. Stick with us baby."



- Kyrie Irving

(h/t @MikeAScotto ) pic.twitter.com/59GhVQevh3