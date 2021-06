Πιτίνο για Σπανούλη: «Η ηγεσία του θα είναι δύναμη» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο ανέβασε φωτογραφία με τον Βασίλη Σπανούλη και τον αποθέωσε.

Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα είναι γεγονός και φαίνεται πως έπαιξε ρόλο η κουβέντα που έγινε με τον Ρικ Πιτίνο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν και κατέληξαν σε συμφωνία, με τον «Kill Bill» να επιστρέφει στην επίσημη αγαπημένη.

Ο Αμερικανός προπονητής ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, αποθεώνοντας τον αρχηγό του Ολυμπιακού. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ο θρυλικός Έλληνας παίκτης, Βασίλης Σπανούλης, επιστρέφει στην Εθνική ομάδα! Η ηγεσία του θα είναι σπουδαία δύναμη».

So excited that legendary Greek basketball player Vassilis Spanoulis will rejoin our National team! His leadership will be a great force! pic.twitter.com/dtqiVKREl7