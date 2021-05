Στιγμές 2011 ζει η Μακάμπι Χάιφα, η πρωταθλήτρια Ισραήλ για τη σεζόν 2020-21! Δέκα χρόνια μετά την τελευταία κούπα, οι Πράσινοι επανήλθαν στην κορυφή του ισραηλινού ποδοσφαίρου, εκθρονίζοντας την πρωταθλήτρια των δύο τελευταίων ετών, Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική επί της Χάποελ Μπερ Σεβά (3-2) κι έδωσαν αφορμή για «τρελή» φιέστα μπροστά σε 30.000 φιλάθλους.

Το Ισραήλ έχει χαλαρώσει εντελώς τα μέτρα για τον κορονοϊό, γεγονός που επέτρεψε γεμάτο γήπεδο για το μεγάλο ματς στη Χάιφα κι έτσι, η στέψη της Μακάμπι συνοδεύτηκε από τρομερές εικόνες στις εξέδρες και εντυπωσιακά βεγγαλικά από την οροφή του σταδίου.

The scenes at Sammy Ofer Stadium as Maccabi Haifa secure their first league title in a decade in front of 30,000 fans.

Via Kaduregel Groundhopping Israel (Facebook) pic.twitter.com/6ao11QI53b

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 30, 2021