Ο Τσαλίκης έριξε TYN γιατί τον πέρασαν για τον Κουρκούλη (pic)

Μέχρι και ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε ανάρτηση στο διαδικτυακό γκρουπ στο Facebook "Thank you, Next".

Η επική του ανάρτηση αφορά το φλερτ μιας νεαρής γυναίκας, στο οποίο πήγαν όλα λάθος.

Στις αρχές του 2000, όταν ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και ετοιμαζόταν να γυρίσει το πρώτο του βιντεοκλιπ για το τραγούδι «Με χαλάει» και είχε μόλις κάνει μια από τις πρώτες τηλεοπτικές του εμφανίσεις στη Ρούλα Κορομηλά.

Εκείνη την περίοδο, βρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας παραγωγής, «Άνωση» και περιμένοντας να κάνει το ραντεβού του, έδωσε το τηλέφωνό του σε μια κοπέλα που του το ζήτησε για να συζητήσουν ενδεχόμενη συνεργασία.

Το φλερτ από την πλευρά της δεν άργησε να έρθει μέσω μηνυμάτων και εκείνη παραδέχθηκε ότι πάντα ήθελε να κάνει κάτι με τον ...Νίκο Κουρκούλη. Τα 6 χιλιάδες likes και τα ξεκαρδιστικά σχόλια τον έκαναν μεγάλο σταρ στο διαδικτυακό γκρουπ.

Διαβάστε τη γλαφυρή ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη στο Thank you, Next:

