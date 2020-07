Ιμπραΐμοβιτς: Γκολ στο πρώτο του ματς ως βασικός μετά την διακοπή! (pic)

Τελευταίο του γκολ, μέχρι το σημερινό, εκείνο με την Τζένοα στην ήττα της Μίλαν με 2-1 στο «Σαν Σίρο» στις 8/3/2020.

Ύστερα από 4 μήνες ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στην επαφή του με τα δίχτυα.

Κόντρα στην Λάτσιο, δεν έκανε λάθος από το σημείο του πέναλτι, βάζοντας κι εκείνος την υπογραφή του σε μια μεγάλη νίκη για τους «ροσονέρι».

Zlatan Ibrahimovic 1st half stats:

1 goal (penalty)

1 assist

26 touches

17/19 accurate passes

1 key pass

The came out strong in his first start since the break. #SempreMilan pic.twitter.com/tLqrd0bJrM

— Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 4, 2020