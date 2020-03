Podcast: Τα τραγούδια που ακούω αυτές τις μέρες

Από την πρώτη ημέρα αυτής της καραντίνας, στο gazzetta η επιθυμία μας ήταν να το μοιραστούμε μαζί σας και να το μοιραστείτε μαζί μας όλο αυτό που μας συμβαίνει. Μας συμβαίνει, όπως διαπιστώνουμε ότι σας συμβαίνει, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα ρουτίνα που θα κάνει όσο το δυνατόν πιο βολική την πραγματικότητά μας μέχρι να ξανασυναντηθούμε στην φυσική ζωή. Μια ρουτίνα που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, πιο ήρεμα, πιο άνετα και πιο δημιουργικά όλο αυτό που μας συμβαίνει.

Σας ζητάμε να μοιράζεστε μαζί μας την εμπειρία σας, τις ασχολίες σας, τις ιδέες σας σχετικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου μας. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Κάπως έτσι μας μπήκε - και - η ιδέα να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας τις ψυχαγωγικές μας επιλογές. Κάπως έτσι είπα να κάνω την αρχή με μια μικρή playlist με τραγούδια, από αυτά που ακούω πολύ τις τελευταίες ημέρες στις ώρες που περνώ μπροστά από τον υπολογιστή μου.

Εδώ είναι τα 6 τραγούδια που επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα σε αυτό το podcast.

Editors - Upside Down. Marcus Mumford - You ‘l Never Walk Alone. Snow Patrol - Soon. Milky Chance - The game. The National - Rylan. Birdy - People Help The People.

Όπως λέω και στο podcast, δεν μου είναι εύκολο να αναλύσω το γιατί έχουν μπει αυτά τα τραγούδια στην λίστα με τα καθημερινά ακούσματά μου αυτές τις μέρες. Δεν μου είναι βολικό συναισθηματικά να το κάνω.

Περιμένω τις προτάσεις σας στα σχόλια κάτω από το κείμενο. Και σε μια επόμενη φορά θα φτιάξω μια λίστα με τα ελληνικά τραγούδια που ακούω αυτές τις μέρες.

Μείνετε ασφαλείς, προστατέψτε τους γύρω σας. Να προσέχετε!