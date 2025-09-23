Την κίνηση του Πύρρου Δήμα να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα κατήγγειλε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αντίκειται στις αρχές.

Την αντίθεσή της αναφορικά με τη δημοπράτηση της Ολυμπιακής δάδας από τον Πύρρο Δήμα εξέφρασε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πύρρος Δήμας παρευρέθηκε στην εκπομπή "Cash or Trash" και δημοπράτησε την Ολυμπιακή δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Η κίνηση αυτή για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Σε θέση που πήρε για το συμβάν, η ΕΟΕ τόνισε πως η εμπορική αξιοποίηση της δάδας παραβιάζει θεμελιώδεις αξίες και πως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς λόγους.

Η θέση της ΕΟΕ για την ενέργεια του Πύρρου Δήμα

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

Σημειώνεται πως η Ολυμπιακή δάδα δημοπρατήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να τονίζει πως θα διαθέσει τα χρήματα αυτά στα Παιδικά Χωριά SOS.