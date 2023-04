Το Αζερμπαϊτζάν αποφάσισε σήμερα (15/4) να αποσύρει τους αθλητές του από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών που διεξάγεται στο Ερεβάν της Αρμενίας, μετά από ένα περιστατικό όπου ένας άνδρας έκαψε σημαία του.

Οι δύο πρώην σοβιετικές χώρες εμπλέκονται σε μια σύγκρουση δεκαετιών για την περιοχή του Ναγκόρνι Καραμπάχ. Έχουν εμπλακεί σε πόλεμο δύο φορές-τη δεκαετία του 1990 και πιο πρόσφατα το 2020-για αυτήν την ορεινή περιοχή. Πλάνα από την τελετή έναρξης της διοργάνωσης έδειξαν έναν άνδρα να τρέχει προς το γήπεδο, να αρπάζει τη σημαία του Αζερμπαϊτζάν από τον σημαιοφόρο και να της βάζει φωτιά.

Το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σε κοινή δήλωση με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ότι έλαβε την απόφαση να επαναπατρίσει τους αθλητές του μετά από αυτό που περιέγραψε ως «βάρβαρη πράξη» κατά τη διάρκεια της τελετής.

During the opening ceremony of 2023 European Weightlifting Championships in Yerevan Armenia, the barbaric act took place, and the Azerbaijan flag was set on fire. This is deeply unacceptable and shows that Armenia is not ready to host such events. pic.twitter.com/tOzH1xK38W