Η 2η ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος άρση βαρών εφήβων-νεανίδων στο Ηράκλειο, επεφύλασσε και παγκόσμιο ρεκόρ, τι έκαναν οι Έλληνες.

Το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων - νεανίδων, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Το σημείωσε ο Μίλερ Χάμπτον Μόρις από τις ΗΠΑ στην κίνηση του ζετέ στα 61κ. με 160 κιλά. Ο 18χρονος έγινε πρωταθλητής κόσμου σηκώνοντας 276κ. στο σύνολο (116κ. στο αρασέ και 160κ. στο ζετέ). Στο βάθρο τον ακολούθησαν ο Τούρκος, Κάαν Καχριμάν με 269κ. (126κ.-143κ.) και οολομβιανός, Σόλις Ντάνιελ Σαϊσέντο με 267κ. (121κ.-146κ.).

Από ελληνικής πλευράς ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης αγωνιζόμενος στο Β' γκρουπ σήκωσε 103κ. στο αρασέ, 133κ. στο ζετέ και με 236κ. κατέλαβε την 11η θέση.

Στις γυναίκες έγινε η κατηγορία των 55κ., με τη Βελγίδα, Νόνα Στερξ (5η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο) να σηκώνει 204 κιλά στο σύνολο (93κ-111κ.) και να αναδεικνύεται με άνεση πρωταθλήτρια κόσμου. Η Ουκρανή Σβιτλάνα Σάμουλιακ με 192κ. (89κ.-103κ.) και η Ουζμπέκα Τζαμίλα Πανφίλοβα με 186κ.(86κ-100κ) πήραν το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Η Έλενα Τζατζολάρη εκπροσώπησε τα ελληνικά χρώματα και με 175κ. (77κ.-98κ.) πήρε τη 12η θέση.

Gold medal in Snatch for Belgium! This is Olympic Weightlifter Nina Sterckx lifting a 93kg Snatch during the W55kg Group A category in the 2022 IWF Junior World Championships in Greece. Congratulations!! pic.twitter.com/p7BmyMgHdI