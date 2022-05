NFL: Έρχεται για αγώνα στην Ευρώπη ο Μπρέιντι!

Η NFL ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διεθνών αγώνων για τη σεζόν 2022-23 και ανάμεσα στις ομάδες που θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη είναι και οι Τάμπα Μπέι Μπακανίρς του Τομ Μπρέιντι!

Όπως γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία έτη, έτσι και τη φετινή σεζόν, αγώνες της κανονικής διάρκειας της NFL θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκά γήπεδα, συν μία αναμέτρηση που θα γίνει στο Μεξικό.

Συνολικά οκτώ ομάδες θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη και ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Τάμπα Μπέι Μπακανίρς του Τομ Μπρέιντι, που θα αντιμετωπίσουν τους Σιάτλ Σίχοκς στην Allianz Arena του Μονάχου στις 13 Νοεμβρίου.

